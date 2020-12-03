Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express

Сложившийся внешний фон предполагает нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в четверг, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

При этом он отмечает, что по индексу в настоящее время можно наблюдать локальную перекупленность, однако пространство для подъема еще сохраняется. В качестве ближайших целей аналитик выделяет область новых исторических максимумов 3225-3245 пунктов.

"Общая ситуация на мировых фондовых площадках по итогам среды не поменялась. На рынках преобладали покупки. Причем отметим, что российские индексы выглядели сильнее как развитых, так и развивающихся площадок. Ранее с мая по октябрь наш долларовый РТС достаточно сильно отстал от индекса MSCI Emerging Markets. Так что текущая опережающая динамика - это лишь компенсация накопленного отставания", - пишет Карпунин.

Ключевой тенденцией последних дней, указывает эксперт BCS Express, остается рост наиболее ликвидных акций, что отражает значительные притоки крупных инвесторов. Опережающий рост этих бумаг относительно второго эшелона начался в начале ноября, то есть сразу после президентских выборов в США и появления новостей об успешных испытаниях вакцины. Поддержку российскому рынку оказал фактор дорожающей нефти.

Вновь существенно "лучше рынка" в среду выглядел сектор металлургии (+2%), констатирует аналитик. "Уверенный рост в течение сессии показывали "ММК", "НЛМК", "Северсталь". Ситуация на рынке стали остается благоприятной, так что бумаги сектора еще имеют пространство для роста, особенно с учетом их единой нацеленности на высокие дивиденды. Дивдоходность всех трех компаний на горизонте 12 месяцев в базовом сценарии может быть около 10% или чуть выше", - отмечает Карпунин.

Среди металлургов опережающую динамику показал и "Норильский никель" (+4,5%). "Разговоры о новой стратегии и возможной переориентации дивидендной политики с привязки выплат от показателя EBITDA в пользу свободного денежного потока внушают оптимизм инвесторам. Дивидендная доходность может оставаться стабильно выше среднерыночной и после 2022 г. При этом локально поддержку его бумагам также оказывает уверенная динамика корзины металлов", - пишет Карпунин.

Рост котировок "Норникеля" способствует продолжению положительной переоценки бумаг "РУСАЛа", контролирующего 27,8% в нем. "Прогноз с подъемом выше 40 руб. по-прежнему остается актуальным. Кроме того, сохраняются перспективы роста и в бумагах En+, которой принадлежит около 57% "РУСАЛа", - отмечает эксперт.

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