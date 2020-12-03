Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 3 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: Dow Jones и S&P 500 выросли, в то время как Nasdaq незначительно снизился. При этом индекс S&P 500 обновил рекордный максимум второй день подряд. В ходе торгов фондовый рынок США колебался между ростом и снижением, но получил поддержку благодаря заявлению лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера, который сказал, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные. Хойер заявил журналистам, что обсудил этот вопрос с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. "Мы согласились, что оптимально будет прийти к соглашению к концу этих выходных, чтобы текст соглашения был составлен и документально зафиксирован и мы могли рассмотреть его уже в среду или четверг на следующей неделе", - сказал он.

Между тем избранный президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в четверг в ожидании скорого начала применения вакцины от COVID-19 в различных странах мира. Японский индекс Nikkei 225 вырос 3 декабря на 0,12%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК снизился на 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре подскочил до максимума за десятилетие - до 57,8 пункта по сравнению с 56,8 пункта месяцем ранее. Южнокорейский индекс Kospi увеличился по итогам третьих торгов подряд - на 0,56%. При этом он обновил исторический максимум. Австралийский S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 0,4% - до самой высокой отметки за восемь месяцев.

Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели. Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг после повышения накануне. В среду поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, новости об одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech в Великобритании, а также надежды на прогресс в переговорах ОПЕК+. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $48,11 за баррель, что на 0,29% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,8% - до $48,25 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $45,1 за баррель, что на 0,4% ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли на 1,6% - до $45,28 за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей. Однако запасы бензина и дистиллятов выросли. Тем временем страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу. Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,708 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,418 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 декабря снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 715,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,5%), "МТС-001P-13" (+0,38%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,43%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,39%) и "ГТЛК-001Р-16" (-0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Совкомбанк установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии БО-П03 объемом 10 млрд рублей на уровне 6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,14% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Первоначально объем размещения был озвучен как "не менее" 5 млрд рублей. Техразмещение выпуска запланировано на 8 декабря.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) установило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне "премия не более 180 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ". Сбор заявок на выпуск запланирован на 4 декабря. Техразмещение предварительно запланировано на 9 декабря. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 7 декабря проведет сбор заявок на ипотечные облигации с поручительством АО "ДОМ.РФ". Ориентир ставки 1-го купона - премия около 140 базисных пунктов в ОФЗ сопоставимой дюрации. Ожидаемая дюрация выпуска - 2,6 года. Выпуск гасится в конце декабря 2049 года. Сбор заявок начнется 7 декабря в 11:00 МСК и закончится в 15:00 МСК 8 декабря. Предварительная дата техразмещения - 10 декабря.

КБ "Ренессанс кредит" 8 декабря проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-04 с офертой через 3 года объемом не более 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,50-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 8,68-8,94% годовых. Ранее банк предлагал в ходе премаркетинга выпуск бондов БО-06 объемом до 4 млрд рублей. Оба выпуска были зарегистрированы "Московской биржей" в апреле 2013 года. Техразмещение запланировано на 15 декабря. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в 2013 году. Банк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Срок обращения займа составил 5 лет. По выпуску была объявлена 2-летняя оферта.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-14 в размере 4,99% годовых. Компания разместила выпуск на 17 млрд рублей в июне 2015 года сроком на 20 лет по ставке 16,8% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ООО "Фудтрейд" (Екатеринбург) установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 объемом 400 млн рублей на уровне 9,25% годовых. Компания завершила размещение выпуска в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как величина установленной Банком России ключевой ставки по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, + 5%. Купоны квартальные. Облигации сроком обращения 15 лет размещены по открытой подписке.