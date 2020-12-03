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03 декабря 2020 года 09:31

Brent - $48,18 за баррель

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: Dow Jones и S&P 500 выросли, в то время как Nasdaq незначительно снизился.

При этом индекс S&P 500 обновил рекордный максимум второй день подряд.

В ходе торгов фондовый рынок США колебался между ростом и снижением, но получил поддержку благодаря заявлению лидера демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойера, который сказал, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch. Хойер заявил журналистам, что обсудил этот вопрос с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

"Мы согласились, что оптимально будет прийти к соглашению к концу этих входных, чтобы текст соглашения был составлен и документально зафиксирован и мы могли рассмотреть его уже в среду или четверг на следующей неделе", - сказал он.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенат Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.

"В качестве компромисса мы считаем, что двухпартийное предложение, представленное вчера сенаторами, должно быть использовано как основа для немедленного начала переговоров с участием обеих партий и палат", - говорится в их совместном заявлении.

Тем временем Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer Inc. (SPB: PFE) совместно с немецкой BioNTech, сообщило министерство здравоохранения страны.

Между тем избранный президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось лишь на 307 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (ADP). Экономисты, прогнозировали рост на 410 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 404 тыс.

Согласно прогнозу аналитиков Barclays, фондовый индекс Standard & Poor's 500 может подняться до 4000 пунктов до конца 2021 года. При этом они ожидают, что доходность десятилетних гособлигаций США будет находиться на уровне 1,25% годовых к этому моменту. На закрытие торгов во вторник значение S&P 500 составляло 3662,45 пункта, доходность десятилетних US Treasuries - 0,929% годовых.

Акции Pfizer в среду подорожали на 3,5% на новостях об одобрении ее вакцины от коронавируса в Великобритании.

Бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) прибавили в цене 0,3%. Американский фармпроизводитель сообщил, что продал свою долю в Moderna Inc. (SPB: MRNA), акции которой подскочили в цене благодаря разработке вакцины от коронавируса.

Котировки Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) упали на 8,5%. Американский поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами покупает разработчика сервиса обмена сообщениями Slack Technologies Inc. за $27,7 млрд.

Цена акций Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. выросла на 2%, несмотря на то, что круизный оператор продлил приостановку всех круизов до конца февраля.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 59,87 пункта (0,2%) и составил 29883,79 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 6,56 пункта (0,18%) - до 3669,01 пункта.

Nasdaq Composite потерял 5,74 пункта (0,05%) и составил 12349,37 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в четверг в ожидании скорого начала применения вакцины от COVID-19 в различных странах мира.

Это важнейший шаг для окончательного прекращения пандемии и возвращения экономики в нормальное русло, отмечают аналитики.

"Вакцина - большой приз для рынков рискованных активов", - заявил Стивен Иннес из Axi. По его словам, вакцинация приведет к "росту спроса в мировой экономике" после того, как "глобальный геополитический риск снизился после президентских выборов в США", сообщает MarketWatch.

Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне приветствовал решение британского Агентства по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрить применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.

Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета, сообщает The Japan Times. Япония уже закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:39 МСК поднялся на 0,04%.

В число лидеров роста котировок входят акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+5,3%), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+4,7%) и Pacific Metals Co. Ltd. (+4,5%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony повысилась на 1%, автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor - на 0,9% и 3,1% соответственно, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 0,5 %, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 1,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК снизился на 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре подскочил до максимума за десятилетие - до 57,8 пункта по сравнению с 56,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге дорожают акции производителя электроники Xiaomi Corp. (+3,7%), банка HSBC (+2,6%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+2,3%).

Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. растет на 1%.

Южнокорейский индекс Kospi увеличился по итогам третьих торгов подряд - на 0,56%. При этом он обновил исторический максимум.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 5,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 0,4% - до самой высокой отметки за восемь месяцев.

Цены на железную руду подскочили до максимума за семь лет. В результате капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP взлетела на 4,9% (до самого высокого уровня за 18 месяцев), Rio Tinto - на 6,9% (до рекорда с 2008 года). Бумаги Fortescue Metals подорожали на 13,3%, до исторического максимума.

Профицит внешней торговли страны в октябре стал рекордным за полгода - 7,46 млрд австралийских долларов по сравнению с 5,82 млрд долларов месяцем ранее. Экспорт вырос на 5%, в то время как импорт уменьшился на 1%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после повышения накануне.

В среду поддержку рынку оказали данные о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, новости об одобрении вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech в Великобритании, а также надежды на прогресс в переговорах ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК в четверг составляет $48,18 за баррель, что на $0,07 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,83 (1,8%) - до $48,25 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45,17 за баррель, что на $0,11 (0,24%) ниже уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы уменьшились в цене на $0,73 (1,6%) - до $45,28 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей. Однако запасы бензина и дистиллятов в США выросли.

Тем временем страны ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов. ОПЕК+ проведет заседание в четверг после переноса переговоров на два дня, за которые нефтепроизводители рассчитывали прийти к консенсусу.

Ранее перенос встречи ОПЕК+ с 1 декабря вызвал опасения по поводу разногласий внутри альянса относительно отсрочки наращивания добычи. Управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир, которого цитирует MarketWatch, ожидает, что страны-производители нефти договорятся о продлении текущего уровня сокращения добычи на три месяца. В настоящий момент снижение добычи составляет 7,7 млн б/с. Согласно текущим условиям сделки, добыча будет увеличена почти на 2 млн б/с с января 2021 года.

Если решение о продлении сокращений не будет принято, "мы можем наблюдать значительное снижение" нефтяных цен, поскольку локдауны и существенный рост заболеваемости коронавирусом в США ударят по спросу на энергоносители, читает Захир.

Между тем лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные, пишет MarketWatch.

Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. В среду спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвали Макконнелла использовать это предложение как основу переговоров.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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