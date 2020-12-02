.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером усилил рост к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти
.
ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
Россияне массово отказываются от наличных
Более половины жителей России отказались от использования наличных денег при расчетах. Аналитики констатировали: страна — в пятерке лидеров по темпам роста безналичных платежей в мире. От купюр россиян отучил и коронавирус, пишут "Известия",...
 
Фактор влияния накопленного снижения ключевой ставки остается в силе - ЦБ
Совет директоров Банка России на декабрьском заседании по ключевой ставке традиционно рассмотрит всю совокупность данных, а также учтет фактор влияния уже произошедшего значительного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и эффекты переноса...
 
Конфискат поставят на учет
Министерство финансов приступило к созданию государственной информационной системы (ГИС) учета конфискованного имущества. "Сейчас учет указанного имущества осуществляют уполномоченные ведомства через собственные системы", - пояснили "Ведомостям" в...
 
02 декабря 2020 года 19:44

Рубль вечером усилил рост к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти

Москва. 2 декабря. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 75,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 52,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91 руб./EUR1, подешевев на 48,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 50,84 копейки - до 82,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря возобновившей рост нефти. Поддержку рынкам продолжают оказывать надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд.

Тем временем Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer Inc. (SPB: PFE) совместно с немецкой BioNTech, сообщило министерство здравоохранения страны.

В Минздраве подчеркнули, что "вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели".

Между тем избранный президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.

В среду ожидается очередное выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пуэлла и министра финансов страны Стивена Мнучина в Конгрессе.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось лишь на 307 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Экономисты, прогнозировали рост на 410 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 404 тыс.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в среду рубль подрастает к доллару и евро, так как инвесторы еще с прошлой недели сохраняют оптимизм, вызванный ожиданиями скорого внедрения вакцин от коронавируса, к которым добавились подвижки в принятии нового пакета мер бюджетной поддержки в США. "На этом фоне большинство валют развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль немного отстает от них из-за неопределенности в вопросе продления сделки ОПЕК. Также на более осторожный лад инвесторов настроила публикация оценки числа новых рабочих мест в США в ноябре от компании ADP, которая оказалась существенно хуже ожиданий - 307 тысяч при консенсус-прогнозе в 440 тысяч. Поэтому до публикации официальных данных с американского рынка труда в пятницу динамика рисковых активов может стать более сдержанной, рублю в такой ситуации будет сложно укрепиться с текущих 75,3 руб./$1, более вероятным выглядит возврат к 75,5 руб./$1", - подчеркивает Кадулин.

"Рубль пытается расти вслед за внешними площадками, однако по-прежнему наблюдаются резкие откаты, иногда не имеющие внешних причин, что свидетельствует о сохранении относительной слабости российской валюты. Поэтому при малейшем ухудшении внешнего фона она возобновляет активное снижение", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Основную поддержку российская валюта получила, по-видимому, с рынка нефти, где котировки марки Brent прибавляли к концу дня полпроцента. Общая ситуация на глобальных рынках сохранялась неоднозначной, и на этом фоне рубль выглядел достаточно сильным. Так, европейские фондовые индексы к вечеру показывали смешанную динамику, индексы США после первых часов торговались в минусе. Индекс доллара демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, а основные "коллеги" рубля по рынкам EM преимущественно снижались", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются после публикации данных Минэнерго США, показавших снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду увеличилась на 1,14% - до $47,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,26% - до $45,11 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей - до 488,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,49 млн баррелей и составили 233,64 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,24 млн баррелей, до 145,87 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,98 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ продолжили консультации по телефону во вторник, пишет Bloomberg. Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 декабря на 70,52 копейки, до 75,6151 руб./$1, и уменьшил курс евро всего на 0,44 копейки, до 91,3052 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в среду на 46,34 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,6558 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 39,38 копейки и составил 75,5912 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 810,342 млн, из которых $699,39 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 110,952 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 6,64 копейки, до 91,2501 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 17,06 копейки и составил 91,2268 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR469,528 млн, из которых EUR112,398 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,13 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительные изменения в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,5% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 4,73% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,96% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
02 декабря 2020 года 19:19
Рынок акций РФ в среду вырос во главе с металлургами, индекс МосБиржи поднялся к 3190п
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на фоне дорожающей нефти в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи с нового года, в то время как внешние фондовые площадки подавали умеренные коррекционные сигналы после ралли. Лидерами роста выступили бумаги металлургов и выстреливший на новостях о дивидендах "Росгосстрах", индекс МосБиржи обновил максимум с января и подошел к рубежу 3200 пунктов.    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 19:08
BCS GM подтвердил рекомендацию "покупать" для ADR Норникеля
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют позитивный долгосрочный взгляд на "Норникель" и подтверждают рекомендацию "покупать" для ADR компании с целевой ценой $33 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. ГМК "Норильский никель" во вторник провел День аналитика и...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов
Москва. 2 декабря. Котировки российских еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 18:48
Рубль в декабре, скорее всего, останется в диапазоне 75,3-76,7 руб./$1 - BCS Express
Рубль в декабре, скорее всего, останется в диапазоне 75,3-76,7 руб./$1, отмечается в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Бабина. "Показать уверенный рост в оставшийся до конца года период рублю будет непросто, - полагает Бабин. - Кроме сохраняющейся переоцененности к нефти,...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 18:25
Индекс РТС в четверг может немного откатиться в диапазон 1300-1320 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс РТС в четверг может немного откатиться в диапазон 1300-1320 пунктов, если изменений по квотам ОПЕК+ не произойдет, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "РТС на новых максимумах с середины августа, - констатирует эксперт. - К вечеру среды игроки разогнали...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 17:45
Акции Salesforce - ставка на рост рынка crm - Sberbank CIB
одна из самых привлекательных компаний с точки зрения роста рынка crm, считают аналитики Sberbank CIB. Как говорится в комментарии инвестбанка, в настоящее время Salesforce - лидер по темпам роста среди топ-5 производителей ПО. В 2020 финансовом году выручка компании выросла на 29% (до $17,1...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 17:03
Спрос на рынках акций развивающихся стран сохранится в среднесрочной перспективе - BCS Express
Спрос на рисковые активы, в том числе акции на рынках развивающихся стран, в среднесрочной перспективе сохранится, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Одним из важных драйверов роста нашего рынка является приток новых инвесторов. В целом сохраняю мнение, что спрос на рисковые активы, в...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 16:30
BCS Express рекомендует сосредоточить внимание на корпоративных бондах с сильным долговым профилем
Аналитики BCS Express рекомендуют инвесторам сосредоточить внимание на корпоративных облигациях с сильным долговым профилем, которые дают избыточную доходность за счет отраслевой премии, говорится в комментарии. "Сложившаяся рыночная конъюнктура говорит о том, что кривая ОФЗ может оставаться...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 16:02
Sberbank CIB открыл несколько новых торговых идей в сырьевых отраслях РФ, закрыв большинство прежних
Sberbank CIB открыл несколько новых торговых идей в сырьевых отраслях РФ, закрыв большинство прежних, сообщается в комментарии инвестбанка. "Перспектива появления вакцины вызвала ралли на глобальных рынках. Для того чтобы глобальная экономика вернулась на уровни, близкие к нормализованным до...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 15:50
Рубль днем развернулся вверх и растет к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков
Москва. 2 декабря. Доллар и евро после укрепления на старте торгов развернулись вниз и умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 15:36
Акции Норникеля могут обновить исторический максимум - "Велес Капитал"
Акции "Норильского никеля" могут обновить исторический максимум при должной поддержке внешнего фона и цен на никель, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Акции "Норникеля" продолжают рост после проведения Дня инвестора и поднялись к максимумам с конца мая. Бумаги находятся у важного...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 14:39
Акции Сбербанка могут показать опережающую рынок динамику котировок в ближайшие месяцы - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Сбербанка могут показать опережающую рынок динамику котировок в ближайшие месяцы, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Соотношение цен акций ГМК "Норильский никель" и Сбербанка с 2007 года имеет примерно 3-4-летние циклы, которые связаны с российским экономическим циклом. Примерно...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 14:16
Рынок акций РФ днем сохраняет оптимизм на фоне высокой нефти, лидируют металлурги и Росгосстрах
Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ днем в среду сохраняет оптимистичные настроения на фоне высокой нефти в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи с января, в то время как внешние фондовые площадки подают умеренные коррекционные сигналы после ралли. Индекс МосБиржи поднялся в район 3160 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги металлургов и раллирующие на 40% на новостях о дивидендах акции "Росгосстраха".    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 13:59
S&P500, скорее всего, проведет сессию среды в диапазоне 3625-3675 пунктов -"Фридом Финанс"
Индекс S&P500, скорее всего, проведет сессию среды в диапазоне 3625-3675 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к восходящему движению. Состояния перекупленности и дивергенций по индикатору RSI пока не наблюдается, потенциал роста присутствует. Накануне...    читать дальше
.
02 декабря 2020 года 13:39
Рубль вряд ли существенно укрепится в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль вряд ли существенно укрепится в ближайшие дни, говорится в комментарии Банка "Санкт-Петербург". "Утром в среду фьючерсы на американские индексы консолидировались, среди валют развивающихся стран нет единой динамики. Тем временем рубль, который во вторник укреплялся к доллару США слабее...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.