Рубль вечером усилил рост к доллару и евро благодаря возобновившей рост нефти

Москва. 2 декабря. Доллар и евро заметно дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 75,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 52,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91 руб./EUR1, подешевев на 48,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 50,84 копейки - до 82,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря возобновившей рост нефти. Поддержку рынкам продолжают оказывать надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд.

Тем временем Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer Inc. (SPB: PFE) совместно с немецкой BioNTech, сообщило министерство здравоохранения страны.

В Минздраве подчеркнули, что "вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели".

Между тем избранный президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что не будет сразу отменять таможенные пошлины на китайские товары, введенные администрацией Дональда Трампа.

В среду ожидается очередное выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пуэлла и министра финансов страны Стивена Мнучина в Конгрессе.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось лишь на 307 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Экономисты, прогнозировали рост на 410 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в октябре число рабочих мест выросло на 404 тыс.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в среду рубль подрастает к доллару и евро, так как инвесторы еще с прошлой недели сохраняют оптимизм, вызванный ожиданиями скорого внедрения вакцин от коронавируса, к которым добавились подвижки в принятии нового пакета мер бюджетной поддержки в США. "На этом фоне большинство валют развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль немного отстает от них из-за неопределенности в вопросе продления сделки ОПЕК. Также на более осторожный лад инвесторов настроила публикация оценки числа новых рабочих мест в США в ноябре от компании ADP, которая оказалась существенно хуже ожиданий - 307 тысяч при консенсус-прогнозе в 440 тысяч. Поэтому до публикации официальных данных с американского рынка труда в пятницу динамика рисковых активов может стать более сдержанной, рублю в такой ситуации будет сложно укрепиться с текущих 75,3 руб./$1, более вероятным выглядит возврат к 75,5 руб./$1", - подчеркивает Кадулин.

"Рубль пытается расти вслед за внешними площадками, однако по-прежнему наблюдаются резкие откаты, иногда не имеющие внешних причин, что свидетельствует о сохранении относительной слабости российской валюты. Поэтому при малейшем ухудшении внешнего фона она возобновляет активное снижение", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Основную поддержку российская валюта получила, по-видимому, с рынка нефти, где котировки марки Brent прибавляли к концу дня полпроцента. Общая ситуация на глобальных рынках сохранялась неоднозначной, и на этом фоне рубль выглядел достаточно сильным. Так, европейские фондовые индексы к вечеру показывали смешанную динамику, индексы США после первых часов торговались в минусе. Индекс доллара демонстрировал динамику, близкую к нейтральной, а основные "коллеги" рубля по рынкам EM преимущественно снижались", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются после публикации данных Минэнерго США, показавших снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду увеличилась на 1,14% - до $47,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,26% - до $45,11 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 679 тыс. баррелей - до 488,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,49 млн баррелей и составили 233,64 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,24 млн баррелей, до 145,87 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,98 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Тем временем, страны ОПЕК+ продолжили консультации по телефону во вторник, пишет Bloomberg. Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 декабря на 70,52 копейки, до 75,6151 руб./$1, и уменьшил курс евро всего на 0,44 копейки, до 91,3052 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в среду на 46,34 копейки по отношению ко вторнику и составил 75,6558 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 39,38 копейки и составил 75,5912 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 810,342 млн, из которых $699,39 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 110,952 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 6,64 копейки, до 91,2501 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 17,06 копейки и составил 91,2268 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR469,528 млн, из которых EUR112,398 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR357,13 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительные изменения в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,5% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 4,73% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,96% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 4,88% годовых.