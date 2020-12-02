Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 декабря. Котировки российских еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 2 базисных пункта по отношению к закрытию вторника и составила 116,24% от номинала, что соответствует доходности 1,72% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 0,4 базисного пункта, составив 101,785% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,12% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт и составил 160 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 28 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,72% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,265% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 10 базисных пунктов, подорожав до 136,81% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 3,225% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 3 базисных пункта - до 115,41% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 1,785% годовых), а с погашением в 2023 году - не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,91% от номинала (доходность - 1,24% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 19 базисных пунктов - до 135,69% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,235% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 3 базисных пункта, до 113,48% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 2,04% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций доминировали смешанные настроения, но в двух наиболее важных выпусках отмечалось небольшое снижение котировок. В результате доходность как десятилетних бумаг с погашением в 2029 году, так и самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году выросла за день на 1 базисный пункт. Второй день подряд цены плавно снижаются под давлением негативной динамики котировок и соответствующего роста доходностей US Treasuries, в частности десятилетний выпуск американских гособлигаций прибавил вчера в доходности порядка 2 базисных пунктов, сегодня рост составил еще около 1 базисного пункта. Снижению спроса на "защитные" активы способствуют ожидания новых бюджетных стимулов в США, а также ожидания восстановления мировой экономики на фоне новостей об успешных испытаниях вакцин от COVID-19 и их сертификаций. С другой стороны, эти же самые новости оказывают определенную поддержку долговым бумагам развивающихся стран и не дают инвесторам повода для активных продаж рисковых активов, поэтому снижение котировок в целом относительно скромное", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.