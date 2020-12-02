Рынок акций РФ в среду вырос во главе с металлургами, индекс МосБиржи поднялся к 3190п

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на фоне дорожающей нефти в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи с нового года, в то время как внешние фондовые площадки подавали умеренные коррекционные сигналы после ралли. Лидерами роста выступили бумаги металлургов и выстреливший на новостях о дивидендах "Росгосстрах", индекс МосБиржи обновил максимум с января и подошел к рубежу 3200 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3189,61 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1335,44 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,8%.

Доллар просел до 75,24 рубля (-0,61 рубля), золото подорожало до $1828,8 за тройскую унцию (+0,5%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +1,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2% и +1,7% "префы"), "Московской Биржи" (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду динамика роста на рынках акций несколько ослабла из-за фиксации инвесторами прибыли, но оптимизм по поводу вакцин сохраняется и сдерживает индексы от снижения. Ранее американская Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса может достигать эффективности до 100% при тяжелых случаях COVID-19. А в ЕС уже в течение нескольких недель примут решение по заявке Pfizer и BioNTech на вакцину от коронавируса. Также поддержкой рынков выступают ожидания новых стимулов от властей и мировых центробанков.

Тем не менее, риски коррекции остаются достаточно существенными, они могут реализоваться в случае отката ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже уровня $46 за баррель на фоне результатов саммита ОПЕК+, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, поддержку рынкам оказали новости о том, что и демократы, и республиканцы пересматривают планы в отношении стимулирования экономики США и что соответствующий законопроект может все же быть принят уже в этом году. По сообщениям, эти планы предусматривают выделение поддержки в объеме $0,5-0,9 трлн в качестве временной меры. Ряд чиновников из администрации Дональда Трампа, а также, вероятно, из будущей администрации Джо Байдена снова призвали Конгресс выделить еще больше средств на стимулирование экономики до конца года. Оптимизма также добавили новые сообщения о стремлении Pfizer получить от регуляторов одобрение своей вакцины от коронавируса, а также о том, что в ближайшие недели в США и Великобритании начнут вакцинацию медработников.

Динамика рынков АТР и Европы в среду указывает на выборочную фиксацию прибыли. Избранный президент США Байден прояснил, что не намерен сразу отменять введенные Трампом пошлины на китайские товары. Это заявление стало еще одним признаком того, что администрация Байдена планирует взаимодействовать с Китаем жестче, чем ее предшественники, но в рамках более традиционной дипломатии, что стало неоднозначным сигналом для рынков, полагает эксперт.

По словам начальника управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Антона Затолокина, рынок акций РФ в среду продолжил уверенную восходящую динамику, невзирая на внешние негативные сигналы.

"Детский мир" (MOEX: DSKY) (-3,2%) увеличил оборот на 14,8% в ноябре на фоне киберраспродажи и "черной пятницы". Доля онлайн-продаж в общей выручке сети в России выросла вдвое - до 32,9%. Акции не отреагировали на положительные новости, став лидерами снижения среди компонентов индекса МосБиржи, так как рост предыдущих дней, вызванный офертой на выкуп 29,9% акций по 160 рублей за акцию, с лихвой заложил в цену все положительные фундаментальные новости.

В лидерах роста выступили металлурги. Среди металлургических компаний наибольшие перспективы есть у производителей цветных металлов, которые являются более широкой ставкой на рост мировой экономики после пандемии, в то время как потенциал роста бизнеса сталелитейных компаний более сдержан, а сами акции на текущих уровнях представляют собой "дивидендную" историю.

Нефть к вечеру возобновила рост на фоне падения доллара. Страны ОПЕК+ должны принять решение относительно возможности переноса роста добычи нефти на 1,9 млн б/с с января 2021 года на более поздний срок. Сохраняются разногласия между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами: ОАЭ пытается добиться большей для себя свободы, в то время как Саудовская Аравия настаивает на дисциплине. Дипломаты со всех сторон, включая Россию, пытаются сблизить позиции, в целом надежды на некий компромисс преобладают, считает Затолокин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи достиг очередного максимума с января, подтверждая курс на годовой пик 3226 пунктов. Долларовый РТС почти достиг августовского максимума 1336 пунктов, при закреплении выше которого может направиться к следующему сопротивлению 1375 пунктов.

На западных фондовых площадках в среду преобладали коррекционные настроения, за которыми, однако, не последовал российский рынок, в том числе благодаря корпоративным историям. Четверг ожидается очередным насыщенным на события днем и, в частности, должен наконец прояснить судьбу сделки ОПЕК+ на начало следующего года. Некоторые риски неспособности нефтедобывающих стран договориться о продлении текущих квот по добыче сохраняются. При негативном сценарии нефтяные цены могут оказаться под серьезным понижательным давлением и увести за собой рубль и весь российский рынок. В то же время очевидно, что Саудовская Аравия и Россия вряд ли хотят допустить очередного нефтяного пике, поэтому шансы достижения договоренностей все же довольно высоки. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3140-3220 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, восходящий тренд на рынке акций РФ остается в силе.

Акции Сбербанка (262,08 рубля) поднялись к уровням начала года, впереди сильное сопротивление в районе 270 рублей, после чего будет открыта дорога на исторические максимумы (чуть выше 280 рублей) и далее к психологически важной отметке 300 рублей. Рекомендуется сохранять акции Сбербанка в среднесрочных портфелях и докупать на просадках.

Драйвером металлургического сектора даже в условиях относительной стабильности рубля выступает рост мировых цен на металлы, вызванный продолжающимся снижением курса доллара к корзине мировых валют. Некоторым исключением здесь могут стать бумаги золотодобытчиков, поскольку еще одной просадки золота в район $1750 за унцию исключать нельзя. Слабый доллар также позитивно влияет на рост золота, но сейчас из него выходят спекулянты, изымая средства для более перспективных инвестиций. Нужно дождаться, когда этот процесс завершится. В целом нет особых сомнений, что и золото, и тот же "Полюс" с "Полиметаллом" в самой обозримой перспективе будут намного дороже.

Что касается нефти, то тут не видно перспектив роста. Снижение доллара она будет отыгрывать намного слабее, чем металлы. Не исключено, что после объявления решения ОПЕК+ по рынку прокатится коррекция. Поэтому акции российской нефтянки выглядят наиболее рискованными и наименее перспективными в текущей ситуации, считает Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,6-1,3%, при этом S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq (+1,3%) обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд, пишет MarketWatch.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1%), стабилизировалась Европа (индекс FTSE вырос на 1%, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,6%), слабо "минусует" Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Фондовые рынки растут в последние недели, поскольку инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna.

В США в среду вышли слабые данные ADP по уровню занятости в стране - индекс занятости ADP Employment в ноябре сократился до 307 тыс. мест, при прогнозах роста до 410-440 тыс. мест.

Нефть вечером в среду дорожает на статистике Минэнерго о сокращении запасов, тогда как ранее Американский институт нефти отчитался о росте резервов; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 выше уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $48,01 за баррель (+1,2% и -1% во вторник), январская цена WTI - $45,16 за баррель (+1,4% и -1,7% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Вышедшие вечером в среду данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти на прошлой неделе на 0,68 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,98 млн баррелей

В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг.

Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (+40%, до 0,2186 рубля), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+15,4% и +7,4% "префы"), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+9,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4,6%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (+4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,6%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,1%).

Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" на заседании 1 декабря рекомендовал внеочередному собранию акционеров (состоится 30 декабря в заочной форме) направить часть нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в денежной форме в размере 0,025013777 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра под дивиденды рекомендовано установить 12 января 2021 года.

Подешевели бумаги "Детского мира" (-3,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,5%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-2,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2%), ГДР "Эталон" (MOEX: ETLN) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,931 млрд рублей (из них 22,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,1 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 6,94 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").