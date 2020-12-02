Индекс РТС в четверг может немного откатиться в диапазон 1300-1320 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс РТС в четверг может немного откатиться в диапазон 1300-1320 пунктов, если изменений по квотам ОПЕК+ не произойдет, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"РТС на новых максимумах с середины августа, - констатирует эксперт. - К вечеру среды игроки разогнали рынок выше 1320 пунктов. В течение дня индикатор поднялся более чем на 1%, и положительный импульс не ослабевает: торги идут на верхней границе дневного коридора. Возможно, до конца сессии будет взята вершина 1330. В четверг ситуация будет развиваться с оглядкой на сделку ОПЕК+. Если будут сюрпризы, то волатильность может вырасти более чем на 1,5% вверх или вниз. Если изменений по квотам не произойдет, то игроки возьмут передышку. РТС может отойти в зону 1300-1320 пунктов".

Индекс Мосбиржи двигается вслед за общей конъюнктурой рынков. Тем не менее, игрокам удалось поставить новый локальный рекорд вблизи 3180 пунктов. По мнению Емельянова, уровень 3200 может быть преодолен уже на этой неделе - если будет поддержка со стороны нефти. При нейтральном внешнем фоне, скорее всего, уже в четверг нас ждет небольшое снижение с колебаниями вблизи 3150 пунктов.

"На рынке акций в среду наблюдается синхронный парад акций металлургов. "Норникель" прибавляет 4%, следом идут ММК (+3,4%), НЛМК (+3%), "РусАл" (+2,5%), "Северсталь" (+1,9%). Рост происходит в условиях слабого снижения цен на основные металлы, а также на фоне принятия нового бюджета РФ, где заложен рост налоговой нагрузки на металлургию. Вероятным драйвером для металлургов стали данные из Китая, где в ноябре был зафиксирован рекордный промышленный PMI, особенно в части спроса на металлы. Во всех перечисленных бумагах назревает краткосрочная коррекция, которая может начаться уже на этой неделе", - отмечает аналитик "Фридом Финанс".

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