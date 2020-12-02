Акции Salesforce - ставка на рост рынка crm - Sberbank CIB

Salesforce.com Inc. - одна из самых привлекательных компаний с точки зрения роста рынка crm, считают аналитики Sberbank CIB.

Как говорится в комментарии инвестбанка, в настоящее время Salesforce - лидер по темпам роста среди топ-5 производителей ПО. В 2020 финансовом году выручка компании выросла на 29% (до $17,1 млрд), а к концу 2024 года Salesforce хочет её удвоить - довести до $35 млрд. Это единственная публичная компания в США, чья выручка растет 20 лет подряд более чем на 20% ежегодно.

Объём целевого рынка компании достигнет $176 млрд в 2024 году, отмечают в Sberbank CIB. Рынок будет расти ежегодно на 14% с 2020 по 2024 год. Salesforce продолжит укреплять свое лидирующее положение на рынке crm: сейчас доля компании составляет 19,8%, а у ближайших конкурентов Oracle и SAP - 5,3% и 4,8% соответственно.

Также аналитики Sberbank CIB указывают, что Salesforce делает ставку на приобретение активов. Компания во многом обеспечила рост благодаря приобретению более 60 компаний (например, Tableau, Mulesoft, Demandware, ExactTarget). 2 декабря стало известно, что Salesforce проведёт крупнейшую сделку в своей истории и купит разработчика сервиса по обмену сообщениями Slack Technologies за $27,7 млрд.

Salesforce - американский поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами. Пользователями CRM Salesforce являются более 150 тыс. компаний. Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость Salesforce составляет 21,8 тыс. руб. за акцию (по курсу на 2 декабря), что предполагает потенциал роста на 24% в ближайшие 12 месяцев.

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