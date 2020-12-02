Рубль днем развернулся вверх и растет к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 2 декабря. Доллар и евро после укрепления на старте торгов развернулись вниз и умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.

Курс доллара США составил 75,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,29 руб./EUR1, подешевев на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,13 копейки - до 82,75 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 3 декабря на 70,52 копейки, до 75,6151 руб./$1, и уменьшил курс евро всего на 0,44 копейки, до 91,3052 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро после снижения на старте торгов и умеренно повышается в обеих парах. Этому способствуют рост спроса на риск и повышение курсов других валют emerging markets, обусловленные прогрессом в разработке вакцин от коронавируса COVID-19 и надеждами на новое стимулирование экономики США.

Группа американских конгрессменов от обеих партий накануне предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению.

Проект отводит $180 млрд на страхование по безработице и $288 млрд на помощь малому бизнесу, а также миллиарды долларов на поддержку транспортной сферы, городов, школ и почтовой службы. На разработку вакцин от COVID-19 планируется выделить $16 млрд.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема. Времени на утверждение законопроекта у депутатов очень мало, потому что Палата представителей уходит на каникулы на следующей неделе.

Инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna Inc. (SPB: MRNA).

Согласно пресс-релизам EMA, оценка вакцины от Pfizer и BioNTech, а также препарата от американской Moderna пройдет по ускоренной процедуре. Тем не менее, уточнили в EMA, после получения разрешения компании должны предоставлять дополнительные данные по результатам идущих или новых исследований.

Великобритания в среду стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech, сообщило британское министерство здравоохранения.

В Минздраве подчеркнули, что "вакцина станет доступной по Великобритании со следующей недели".

"Рубль во вторник укрепился вслед за ЕМ валютами, но до лидеров было далеко. (. . .) Рубль легче растет с приходом нерезидентов после открытия американской торговой сессии, поэтому максимумов сессии он достигает, как правило, ближе к вечеру. Более уверенный рост рубля, вероятно, сдерживается и слабостью цен на нефть. Но здесь какого-то устойчивого негатива мы не ждем, поэтому поддержка с этой стороны вернется дополнительно к скорому сезонному улучшению платежного баланса. Пока рубль ведет себя довольно сдержанно, но стабилизация курса на текущих уровнях уже заставила сокращать излишние короткие ставки, подросло и абсолютное число лонгов. По-прежнему видим потенциал для дальнейшего роста рубля, но до нового года вряд ли стоит ждать очень больших движений, в том числе и потому, что с приближением католического рождества нерезиденты могут быть менее активными. Поэтому прогноз 75 руб./$1 на конец года сохраняем. Сегодня же вполне допускаем увидеть умеренный рост рубля до 75,5 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям ИК "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США. В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду уменьшилась на 0,17% - до $47,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,45% - до $44,35 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Доклад API также указал на рост запасов бензина и дизельного топлива.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК.

Тем временем, страны ОПЕК+ продолжили консультации по телефону во вторник, пишет Bloomberg. Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

"Цены на нефть Brent продолжают постепенно сбавлять темпы роста на фоне непонятного исхода от саммита ОПЕК+ и статистики по запасам от API. Факт переноса саммита со вторника на четверг говорит о том, что переговоры будут трудными, а шансы на согласование позиций - незначительными. Цены на нефть сейчас заметно выше, чем когда ОПЕК+ принимали соглашение в апреле. Мы склоняемся к сценарию, что продления текущих повышенных квот на I квартал 2021 года не будет. Что касается данных от API, то, вопреки ожиданиям, запасы сырой нефти выросли на 4,1 млн баррелей, бензина - на 3,4 млн баррелей, дистиллятов- на 0,3 млн баррелей. Сегодня выйдет статистика от Минэнерго США, ожидаем схожих цифр. Вкупе со слабеющими надеждами на ОПЕК+ цены на нефть Brent рискуют отступить сегодня к $45-47 за баррель", - полагает управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали незначительные изменения в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,42% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,5% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - до 4,73% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 4,96% годовых, ставка на срок 6 месяцев, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 4,88% годовых.