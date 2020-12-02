BCS Express рекомендует сосредоточить внимание на корпоративных бондах с сильным долговым профилем

Аналитики BCS Express рекомендуют инвесторам сосредоточить внимание на корпоративных облигациях с сильным долговым профилем, которые дают избыточную доходность за счет отраслевой премии, говорится в комментарии.

"Сложившаяся рыночная конъюнктура говорит о том, что кривая ОФЗ может оставаться стабильной, в то время как кредитные спреды в корпоративном сегменте могут сужаться. По мере снижения рисков из-за COVID-19 премия может сокращаться, обеспечивая рост котировок", - указывает эксперт Игорь Галактионов.

Российский рынок облигаций в ноябре демонстрировал стабильность, констатирует аналитик BCS Express. После небольшой волны распродаж в конце октября индекс ОФЗ (RGBI) вернулся к прежним уровням и оставался на них до конца месяца.

Эксперт отмечает, что в сегменте государственных облигаций наблюдалось затишье. Кривая бескупонной доходности в ноябре немного изменила свою форму в пользу роста ближнего конца и почти параллельного смещения вниз участка кривой с дюрацией свыше 3 лет. По сравнению с волатильностью в предыдущие месяцы доходности ОФЗ изменились незначительно. Это говорит о том, указывает Галактионов, что несмотря на значительное потепление сентимента, потенциал дальнейшего роста котировок ОФЗ ограничен, и частному инвестору стоит искать повышенную доходность в корпоративном сегменте.

Учитывая высокую потребность в заемных средствах для финансирования дефицита бюджета, а также сохранение неопределенности из-за COVID-19, Минфин, вероятно, продолжит проводить аукционы и в декабре, полагает аналитик BCS Express.

Также Галактионов отмечает, что вектор монетарной политики российского ЦБ в целом остается прежним. Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно подтверждала, что небольшое пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки остается. При этом регулятор будет тщательно взвешивать, в какой момент этим инструментом следует воспользоваться. На горизонте 2021 г. в базовом сценарии денежно-кредитная политика останется мягкой.

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