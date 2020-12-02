Акции Норникеля могут обновить исторический максимум - "Велес Капитал"

Акции "Норильского никеля" могут обновить исторический максимум при должной поддержке внешнего фона и цен на никель, говорится в комментарии "Велес Капитала".

"Акции "Норникеля" продолжают рост после проведения Дня инвестора и поднялись к максимумам с конца мая. Бумаги находятся у важного среднесрочного сопротивления 22850 руб., а также недалеко от исторического максимума 23656 руб., что создает повышенные риски нисходящей коррекции, - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. - Пока акции, однако, остаются выше 20750 руб. среднесрочный тренд по ним остается восходящим, а при должной поддержке внешнего фона и цен на никель котировки вполне могут вскоре пойти и на обновление исторического максимума. В краткосрочном периоде ближайшая важная поддержка расположена у 21500 руб."

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