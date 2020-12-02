Рынок акций РФ днем сохраняет оптимизм на фоне высокой нефти, лидируют металлурги и Росгосстрах

Москва. 2 декабря. Рынок акций РФ днем в среду сохраняет оптимистичные настроения на фоне высокой нефти в ожидании решения ОПЕК+ по объемам добычи с января, в то время как внешние фондовые площадки подают умеренные коррекционные сигналы после ралли. Индекс МосБиржи поднялся в район 3160 пунктов, при этом лидерами роста выступают бумаги металлургов и раллирующие на 40% на новостях о дивидендах акции "Росгосстраха".

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3157,34 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1313,63 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,1%.

Доллар просел до 75,72 рубля (-0,13 рубля), золото стоит $1831,8 за тройскую унцию (+0,7%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,1% "префы"), "Московской Биржи" (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, поддержку рынкам оказали новости о том, что и демократы, и республиканцы пересматривают планы в отношении стимулирования экономики США и что соответствующий законопроект может все же быть принят уже в этом году. По сообщениям, эти планы предусматривают выделение поддержки в объеме $0,5-0,9 трлн в качестве временной меры. Ряд чиновников из администрации Дональда Трампа, а также, вероятно, из будущей администрации Джо Байдена снова призвали Конгресс выделить еще больше средств на стимулирование экономики до конца года. Оптимизма также добавили новые сообщения о стремлении Pfizer получить от регуляторов одобрение своей вакцины от коронавируса, а также о том, что в ближайшие недели в США и Великобритании начнут вакцинацию медработников.

Динамика рынков АТР и Европы в среду указывает на выборочную фиксацию прибыли. Избранный президент США Байден прояснил, что не намерен сразу отменять введенные Трампом пошлины на китайские товары. Это заявление стало еще одним признаком того, что администрация Байдена планирует взаимодействовать с Китаем жестче, чем ее предшественники, но в рамках более традиционной дипломатии, что стало неоднозначным сигналом для рынков, полагает эксперт.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл в среду выступит в Конгрессе с оценкой макроэкономических перспектив и эффективности стимулирующих мер, принятых в период эпидемии коронавируса. Кроме того, в США ожидаются данные ADP по уровню занятости в стране, статистика Минэнерго по запасам сырья и публикация "Бежевой книги" Федрезерва, отмечает аналитик.

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, ралли на мировых рынках акций в начале декабря было подогрето оптимизмом в связи с вакциной от COVID-19, массовое производство которой должно стимулировать восстановление мировой экономики, сильными данными по промактивности в Китае и ожиданиями продолжения бюджетных и монетарных стимулов правительствами и центральными банками по всему миру.

В среду настроения на глобальных рынках неоднозначны, российский рынок находится в поисках вектора движения из-за угасания оптимизма. Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл отклонил поддержанный обеими партиями новый пакет стимулов на сумму $908 млрд. В более срочном порядке, уже к 11 декабря, Конгрессу необходимо одобрить пакет стимулов на сумму $1,4 трлн с целью продолжить финансировать госведомства. Без этих средств целый ряд госпрограмм будет приостановлен. Тем не менее, потенциал коррекционного снижения мировых рынков акций ограничен ослаблением общей неопределенности в мире и надеждами на дополнительные стимулы в США и вакцину, считает Волш.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, восходящий тренд на рынке акций РФ остается в силе.

Акции Сбербанка (260,7 рубля) поднялись к уровням начала года, впереди сильное сопротивление в районе 270 рублей, после чего будет открыта дорога на исторические максимумы (чуть выше 280 рублей) и далее к психологической отметке 300 рублей. Рекомендуется сохранять акции Сбербанка в среднесрочных портфелях и докупать на просадках.

Драйвером металлургического сектора даже в условиях относительной стабильности рубля выступает рост мировых цен на металлы, вызванный продолжающимся снижением курса доллара к корзине мировых валют. Некоторым исключением здесь могут стать бумаги золотодобытчиков, поскольку еще одной просадки золота в район $1750 за унцию исключать нельзя. Слабый доллар также позитивно влияет на рост золота, но сейчас из него выходят спекулянты, изымая средства для более перспективных инвестиций. Нужно дождаться, когда этот процесс завершится. В целом нет особых сомнений, что и золото, и тот же "Полюс" с "Полиметаллом" в самой обозримой перспективе будут намного дороже.

Что касается нефти, то тут не видно перспектив роста. Снижение доллара она будет отыгрывать намного слабее, чем металлы. Не исключено, что после объявления решения ОПЕК+ по рынку прокатится коррекция. Поэтому акции российской нефтянки выглядят наиболее рискованными и наименее перспективными в текущей ситуации.

Декабрь является пиковым месяцем по выплате внешнего долга. Скорее всего, ЦБ РФ значительно сократит объем валютных интервенций из-за относительно дорогой нефти в ноябре. Наконец, в январе закончатся деньги от покупки в ФНБ акций Сбербанка и "Аэрофлота", и интервенции ЦБ упадут еще сильнее. Поэтому покупать рубль против доллара очень рискованно, считает Антонов.

В США во вторник индексы выросли на 0,6-1,3%, при этом S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq (+1,3%) обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд, пишет MarketWatch.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1%), стабилизировалась Европа (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 теряют по 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Поддержку индексам оказывают возобновившиеся разговоры о возможности принятия новых стимулирующих мер в США. Между тем рост индикаторов ограничен в связи с тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию из-за неоднократных провальных попыток американских властей согласовать дополнительные меры поддержки, пишет MarketWatch.

Фондовые рынки растут в последние недели, поскольку инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna.

Нефть днем в среду консолидировалась после снижения на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $47,41 за баррель (-0,02% и -1% во вторник), январская цена WTI - $44,5 за баррель (-0,1% и -1,7% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Доклад API также указал рост запасов бензина и дизельного топлива. Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг.

Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Росгосстраха" (+40%, до 0,2186 рубля), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+14,9% и +12,4% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+4,6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+4,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2%).

Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" на заседании 1 декабря рекомендовал собранию акционеров направить часть нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в денежной форме в размере 0,025013777 рубля на одну обыкновенную акцию. Закрытие реестра под дивиденды рекомендовано установить 12 января 2021 года.

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-1,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 39,12 млрд рублей (из них 10,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,08 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 2,21 млрд рублей - на акции "Газпрома").