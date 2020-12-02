Курс рубля к доллару может оказаться под сильным давлением в 1К21 - Альфа-банк

Курс рубля к доллару может снова оказаться под сильным давлением в первом квартале 2021 года, возможно, вернувшись к отметке 80 руб./$1, говорится в обзоре Альфа-банка.

При этом аналитики банка предполагают, что после турбулентного 1К21 курс рубля может вернуться к своему диапазону фундаментальной стоимости 70-75 руб./$1 и ожидают 75 руб./$1 в конце 2021 года.

"Одна из важных тем 2021 года - это внешняя конъюнктура, то есть динамика курса рубля. В этой связи мы хотим обратить внимание на наличие двух групп противоречивых факторов, которые будут оказывать влияние на валютный рынок в будущем году", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Первая группа, которая, по мнению эксперта, будет определять этот тренд - санкционный риск. "Позиция нового президента США по санкционной повестке изначально выглядит достаточно жесткой: состав Сената, как ожидается, будет окончательно определен в самом начале января 2021 г., что определит возможные действия в поле санкционных мер. Таким образом, мы ожидаем, что курс рубля может вновь оказаться под сильным давлением в 1К21, возможно, вернувшись к отметке 80 руб./$1", - пишет Орлова.

Вторая группа факторов, на которую делается ставка, может играть в пользу укрепления курса рубля, предполагает экономист - это смягчение монетарной политики во всем мире и глобальный рост аппетита к риску. "Тем не менее, эти факторы не следует применять ко всем без исключения развивающимся рынкам. Важный момент, который следует иметь ввиду в данном контексте, заключается в том, что номинальный курс рубля демонстрировал одну из самых сильных динамик с 2016 г.: несмотря на волатильность, номинальная стоимость рубля сейчас очень близка к уровню января 2016 г., тогда как некоторые валюты, такие как турецкая лира и аргентинский песо, с тех пор потеряли до 60% и 80% своей стоимости соответственно; это же наблюдение вполне подходит и в отношении динамики реального курса рубля, - отмечает Орлова. - Мы считаем, что международные инвесторы с большей вероятностью отдадут предпочтение наиболее недооцененным валютам, и, следовательно, у рубля не очень много шансов на то, чтобы выиграть от сильного притока капитала".

Кроме взгляда международных инвесторов важным фактором для динамики рубля будет и то, до какой степени российское правительство будет готово согласиться с возможным укреплением курса рубля, обращает внимание эксперт Альфа-банка.

"В недавнем интервью первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, а также в отчете о финансовой стабильности ЦБ, тема санкционные рисков открыто обозначается как серьезные фактор неопределенности. Такая риторика похожа на словесные интервенции, направленные на предотвращение укрепления курса рубля путем переключения внимания рынка на факторы риска", - отмечает главный экономист Альфа-банка.

Помимо вербальных интервенций, в распоряжении российских властей имеется и два важных инструмента влияния на динамику курса рубля, указывает Орлова.

Первый - это возобновление международного сообщения и восстановление уровня трат на международные поездки - в 2020 г. россияне сократили свои расходы на путешествия заграницу примерно на $30 млрд, эффект этого изменения можно считать эквивалентом снижению давления на курс на уровне 5 руб./$1.

Второй инструмент - это импортозамещение, которое совсем не использовалось в 2020 г. : доля импорта в совокупной розничной торговли составила 39%, тогда как в продовольственном сегменте она осталась на уровне 27%, обе цифры сопоставимы с уровнем прошлого года.

"В целом мы считаем, что смягчение монетарной политики в мире и рост аппетита к риску скорее помогут ограничить риски ослабления курса рубля; если риски укрепления курса рубля станут слишком значительным, то тогда лучше рассчитывать на более активные действия российского правительства", - пишет эксперт Альфа-банка.

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