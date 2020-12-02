Акции "Россетей" сохраняют потенциал роста - "Финам"

Аналитики "Финама" отмечают, что акции ПАО "Россети" сохраняют потенциал роста, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты ждут улучшения динамики по основному бизнесу компании в 4 квартале 2020г.

"Тенденции кризисного года уже отражены в цене, и инвесторам стоит ориентироваться на будущий год. В 2021 году операционный рычаг сетевым компаниям может дать восстановление спроса на электроэнергию, а также снижение потерь. С момента нашей рекомендации "Покупать" в начале октября 2020 года акции принесли инвесторам доходность порядка 17%. Наша текущая целевая цена по Россети-ао 1,89 руб. предполагает наличие апсайда около 11%", - отмечает аналитик "Финама" Наталия Малых.

Результаты "Россетей" по МСФО по прибыли за 9м2020 вышли несколько ниже ожиданий экспертов инвесткомпании: скорректированная прибыль за 9 мес. составила 82 млрд руб. (-9,5% г/г) при нашем прогнозе 85 млрд руб.

По мнению Малых, на результаты, главным образом, повлияло снижение энергопотребления и, соответственно, слабая динамика выручки от передачи электроэнергии (-0,1%), но в целом результаты, на взгляд эксперта, можно считать неплохими для кризисного года. Выручка от передачи электроэнергии по Холдингу ТТМ (последние 4 квартала) замедлила темпы снижения в 3К 2020.

"Ключевые показатели баланса демонстрируют приемлемую динамику: чистый долг подрос на 4% г/г до 469,6 млрд руб. или 1,79х EBITDA, а краткосрочная дебиторская задолженность по итогам 3К 2020 сократилась на 15% до 135 млрд руб. Резервирование по плохим долгам с начала года составило всего 4,3 млрд. руб., хотя и не исключаем, что увидим "наплыв" резервирования уже в следующем году", - отмечает Малых.

Аналитики "Финама" ожидают в 4 квартале 2020г улучшения динамики по основному бизнесу. В целом по году выручка от передачи э/э может составить, по их прогнозам, 864,7 млрд руб. (+0,5% г/г). Прогноз по годовой прибыли 2020П - 93,6 млрд руб. (-11% г/г). Ключевым риском для прогноза по прибыли эксперты считают отражение списаний по основным активам в конце года.

"Мы придерживаемся своей гипотезы о выплате дивиденда по обыкновенным акциям за текущий год 0,106 руб. (-6% г/г), который подразумевает доходность 6,2%, что мы считаем это приемлемым уровнем в текущих условиях", - заключает Малых.

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