Спрос на выпуски ОФЗ на аукционах Минфина в среду вряд ли будет значительным - Уралсиб

Аукционы Минфина в среду вряд ли покажут значительный спрос на предложенные выпуски ОФЗ с фиксированным купоном, говорится в обзоре Уралсиба.

Министерство финансов РФ предложит в среду на аукционах два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном, отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

Будет предложен в безлимитном формате выпуск ОФЗ 26235 с фиксированным купоном и погашением в марте 2031 г. Номинальный объем составляет 500 млрд руб., объем в обращении - 12,6 млрд руб., так что доступный остаток равен 487 млрд руб. "Последний раз этот выпуск предлагался две недели назад, также в безлимитном формате. При спросе в 16 млрд руб. было размещено бумаг номинальной стоимостью 6,2 млрд руб., причем была дана премия к кривой ОФЗ около 10 б.п., которую, мы полагаем, надо рассматривать как премию за низкую ликвидность выпуска. Во вторник он торговался с доходностью 6,0%. Мы не ждем высокого спроса на этот выпуск в ходе аукциона", - указывает Лебедева.

Также будут доразмещаться ОФЗ 26234 с фиксированным купоном и погашением в июле 2025 г. Лимит составляет 30 млрд руб. Сейчас в обращении находятся облигации этого выпуска номинальной стоимостью 280 млрд руб., отмечает эксперт Уралсиба. Эта бумага, как и ОФЗ 26235, предлагалась Минфином две недели назад, лимит также равнялся 30 млрд руб. Ведомству удалось привлечь всю запланированную сумму, предоставив премию по доходности ко вторичному рынку около 2 б.п. Во вторник этот выпуск котировался с доходностью 5,22% годовых.

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