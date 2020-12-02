"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Полюса" с целевым ориентиром 18500 руб. за штуку и горизонтом инвестирования до 6 месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Акции "Полюса" за последние 3 месяца скорректировались более чем на 20% вниз вслед за золотом, при этом компания отчиталась о сильных финансовых результатах за III кв. 2020 г. по МСФО. Выручка золотодобытчика увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,45 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась на 72% - до $516 млн. Такие результаты обусловлены в основном за счёт более высоких цен на золото по сравнению с прошлым годом, а также из-за девальвации рубля", - отмечает Баженов.

По мнению эксперта, в данное время цены на золото разворачиваются после 4 месяцев коррекции от исторических максимумов. Аналитик полагает, что новые стимулы на фоне второй волны коронавируса со стороны центральных банков приведут к росту цен на золото.

"Таким образом, на фоне роста цен на золото и девальвации рубля, мы ждём сильные финансовые результаты по итогам 2020 г. В связи с этим, мы считаем, что акции "Полюса" имеют потенциал роста. С технической точки зрения акции выкупают в районе уровня поддержки 14400 руб.", - заключает Баженов.

"Полюс" - одна из крупнейших золотодобывающих и самых эффективных компаний в мире. Но главное преимущество в том, что у "Полюса" самая низкая себестоимость мире. Компания обладает крупнейшими запасами золота в мире и занимает 8 место по добыче, отмечается в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

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