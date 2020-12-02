Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 и на уровне 90,8-91,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта росла к доллару и евро за счет увеличения интереса к риску со стороны инвесторов, а также благодаря позитивной информации о темпах восстановления экономики Китая. Кроме того, на динамику рубля повлияло снижение доллара к большинству мировых валют. Информация о переносе заседания ОПЕК+ с 1 декабря на 3 декабря негативно отразилось на котировках, которые продолжили снижение в ожидании решений альянса относительно ограничений по добыче нефти в первом квартале 2021 года", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,46% и составила 47,18 долларов за баррель. Цена январских контрактов на нефть марки WTI опустилась на 2,23% и составила 44,33 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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