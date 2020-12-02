Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 2 декабря. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,79-75,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,93 руб./$1 (+8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,6 руб./EUR1 (+11,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,71 копейки к уровню закрытия вторника, до 82,98 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,03 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,04 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет на старте торгов на фоне негативной динамики цен на нефть. Котировки "черного золота" снижаются на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря. В начале недели министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Тем временем, группа американских конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению.

Проект отводит $180 млрд на страхование по безработице и $288 млрд на помощь малому бизнесу, а также миллиарды долларов на поддержку транспортной сферы, городов, школ и почтовой службы. На разработку вакцин от COVID-19 планируется выделить $16 млрд.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема. Времени на утверждение законопроекта у депутатов очень мало, потому что Палата представителей уходит на каникулы на следующей неделе.

Инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna Inc. (SPB: MRNA).

Согласно пресс-релизам EMA, оценка вакцины от Pfizer и BioNTech, а также препарата от американской Moderna пройдет по ускоренной процедуре. Тем не менее, уточнили в EMA, после получения разрешения компании должны предоставлять дополнительные данные по результатам идущих или новых исследований.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США. В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду уменьшилась на 0,49% - до $47,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,65% - до $44,26 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Доклад API также указал рост запасов бензина и дизельного топлива.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК.