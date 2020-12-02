"Префы" Сургутнефтегаза наиболее интересны для покупки среди акций нефтяного сектора - "ВТБ Мои Инвестиции"

"Префы" Сургутнефтегаза наиболее интересны для покупки среди акций нефтяного сектора в настоящий момент, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"ОПЕК+ остаётся ключевым событием для российского рынка акций на этой неделе. Независимо от последующей динамики цен на нефть, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - наиболее удачное позиционирование в нефтянке в настоящий момент. Они выигрывают и при росте цен на нефть, и в случае усиления давления на рубль в конце года", - отмечают аналитики инвестбанка.

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