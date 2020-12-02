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02 декабря 2020 года 10:11
Brent, скорее всего, опустится в среду ниже уровня поддержки $46,9/барр. - Sberbank CIB
Цена нефти марки Brent, скорее всего, опустится в среду ниже уровня поддержки в $46,9/барр., что откроет возможность отступления к диапазону $46,1-46,6/барр., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. По мнению экспертов Sberbank CIB, в среду цена нефти марки Brent, скорее всего, опустится ниже уровня поддержки в $46,9/барр. на фоне ожидаемо пессимистичной статистики Управления энергетической информации США (EIA) и неопределённости вокруг ОПЕК+, что откроет возможность отступления котировок к диапазону $46,1-46,6/барр. Публикация в среду отчета ADP по рынку труда США может немного поддержать цены на нефть. Мощное глобальное ослабление доллара США продолжит поддерживать российскую валюту в среду, но нефть пока играет против нее из-за сохраняющейся неопределенности вокруг конференции ОПЕК и партнеров. Динамика цен на нефть в среду, вероятно, будет негативной, и рубль вернется к отметке 76 руб./$1, полагают аналитики Sberbank CIB. Доходность американских госбумаг утром в среду снизилась на 1 б. п., бумаги развивающихся стран Азии в локальных валютах в целом стабильны. Доходности ОФЗ, отмечают в Sberbank CIB, скорее всего, будут стабильными на фоне консолидации рубля у текущих уровней, если Минфин не предложит премии на аукционах. Также аналитики Sberbank CIB ожидают в среду небольшой коррекции российского рынка акций. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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