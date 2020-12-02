Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут инфляция в РФ и макростатистика из США:

- В России выйдут еженедельные данные по инфляции;

- В США ожидаются статистика ADP по уровню занятости, "Бежевая книга" Федрезерва и сводка Управления энергетической информации по товарным запасам нефти и нефтепродуктов;

- Председатель ФРС США Джером Пауэлл снова выступит в Конгрессе с оценкой макроперспектив и оценкой эффективности мер по стимулированию экономики в период пандемии.

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