Рынок акций РФ начнет торговую сессию в среду с небольшого снижения - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду с небольшого снижения, но просадка не будет глубокой и длительной, так как восходящий тренд остается в силе, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Главный аналитик Алексей Антонов констатирует, что российский рынок акций во вторник опять уверенно вырос. Прирост индекса Мосбиржи составил 1,3%. Драйверами роста рублевого индикатора рынка стали Сбербанк и акции ненефтяных экспортеров.

"Что касается Сбербанка, то в нем отыгрывалась позитивная программа развития, озвученная менеджментом банка. Обычные акции поднялись на уровень начала года. Впереди несильное сопротивление в районе 270 руб., после чего будет открыта дорога на исторические максимумы (чуть выше 280 руб.) и далее к психологической отметке 300 руб. Рекомендуем сохранять акции Сбербанка в среднесрочных портфелях и докупать на просадках", - пишет Антонов.

Позитивно смотрит аналитик и на металлургический сектор, драйвером роста которого даже в условиях относительной стабильности рубля выступает рост мировых цен на металлы, вызванный продолжающимся снижением курса доллара к корзине мировых валют.

Некоторым исключением, по мнению Антонова, здесь могут стать бумаги золотодобытчиков. "Они хотя и были во вторник в лидерах роста за счет возвращения цен золота выше $1800 за унцию, но еще одной просадки драгметалла в район $1750 исключать нельзя. Слабый доллар также позитивно влияет на рост золота, но сейчас из него выходят спекулянты, изымая средства для более перспективных инвестиций. Нужно дождаться, когда этот процесс завершится", - указывает эксперт. - Поэтому тем, кто остается в золоте и акциях золотодобытчиков, можно порекомендовать иметь свободные деньги для докупки на еще одной возможной волне снижения. В целом нет особых сомнений, что и золото, и тот же "Полюс" с Polymetal в самой обозримой перспективе будут намного дороже".

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