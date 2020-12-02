Индекс Мосбиржи начнет торги в среду с понижения в пределах 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в среду пройдет с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3130-3140 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3130-3140 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3120, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3150, 3160 пунктов, - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. - После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний".

Эксперт отмечает, что во второй половине среды участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по мнению Манжоса, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК).

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