Рубль начнет торговую сессию в среду с консолидации к доллару - ПСБ

Рубль начнет торговую сессию в среду с консолидации по отношению к доллару несмотря на сложившийся перед открытием умеренно негативный внешний фон, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что поводом к продажам в национальной валюте вновь может послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционное снижение, отступив в район $47 за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров инвесторам.

"Несмотря на это, ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии. В результате пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,8 руб./$1. В случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и перехода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон $45-47 за баррель американская валюта может предпринять очередную попытку закрепления выше 76 руб./$1. Отметим, что в рамках ближайших сессий ожидаем сохранения долларом позиций в диапазоне 75-77,5 руб./$1, не видя поводов для выхода за его границы", - пишет Зварич в комментарии банка.

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