Утренние прогнозы: небольшая просадка

Аналитики прогнозируют открытие рынка акций РФ в среду с небольшим снижением, но при этом отмечается, что восходящий тренд остается в силе.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3130-3140 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3120, 3100 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3150, 3160 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду с небольшого снижения, но просадка не будет глубокой и длительной, так как восходящий тренд остается в силе".

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале сессии российские фондовые индексы и рубль могут выйти в сдержанный минус ввиду некоторого ухудшения настроений на зарубежных площадках в среду и склонности нефтяных цен к снижению".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи может показать нейтральное начало торгов в среду при сложившемся умеренно негативном внешнем фоне. Среднесрочная техническая картина по индексу пока по-прежнему не меняется (в качестве целей восходящего движения определяется район 3225-3245 пунктов)".