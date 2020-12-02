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02 декабря 2020 года 09:43

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 2 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Поддержку рынку оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре 2020 года опустился до 57,5 пункта с октябрьских 59,3 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Месяцем ранее значение показателя находилось на максимальном уровне с августа 2018 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 58 пунктов, сообщает Trading Economics. Финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit (SPB: INFO), в прошлом месяце составило 56,7 пункта, что является максимумом с сентября 2014 года, по сравнению с 53,4 пункта месяцем ранее.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в среду, несмотря на ралли американского фондового рынка. Фондовые рынки растут в последние недели, поскольку инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna.

Японский индекс Nikkei 225 снизился по итогам дня всего на 0,04%. Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,03%. ВВП Австралии вырос на 3,3% в поквартальном выражении в третьем квартале после падения на рекордные 7% тремя месяцами ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост экономики на 2,6%, сообщает Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США. В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $47,07 за баррель, что на 0,74% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1% - до $47,42 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $44,17 за баррель, что на 0,85% ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы уменьшились в цене на 1,7% - до $44,55 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Доклад API также указал рост запасов бензина и дизельного топлива. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК. Тем временем, нефтедобывающие страны продолжили консультации по телефону во вторник, пишет Bloomberg. Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,245 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,267 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 декабря снизился всего на 0,017% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,004%, поднявшись до 715,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РУСАЛ Братск-001Р-03" (+0,23%), "ЕвроХим-001P-03" (+0,15%) и "Газпром БО-22" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,39%), " МТС-001P-13" (-0,39%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) разместило 3-летние облигации серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 24 ноября.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 34,18% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_GL-RECOVERY-5Y-001Р-364R на 512,7 млн рублей при номинальном объеме выпуска 1,5 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,1% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей на уровне 6,75% годовых. Ставке выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте через 2,25 года на уровне 6,24% годовых, серии 001Р-17 к оферте через 4,5 года на уровне 6,86% годовых. По выпуску 001Р-16 будут выплачиваться квартальные купоны, по займу 001Р-17 - полугодовые купоны. Сбор заявок на 10-летние выпуски прошел 30 ноября. Техразмещение выпусков запланировано на 7 декабря.

ВЭБ планирует 3 декабря с 11:00 до 15:00 МСК собирать заявки на 3-летние облигации серии ПБО-001Р-22 объемом не менее 20 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3 года, с фиксацией числового значения ориентира по доходности по состоянию на дату, предшествующую открытию книги. Техразмещение запланировано на 8 декабря.

МСП банк планирует 8 декабря с 11:00 до 17:00 МСК собирать заявки на субординированные облигации серии С01 объемом до 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 350 базисных пунктов к ОФЗ с погашением через 5,5 лет. Номинал одной облигации - 10 млн рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 15 декабря. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Хэдхантер" 9 декабря проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-01R объемом не менее 3 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 275 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 14 декабря.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" установило ставку 3-го купона 15-летних облигаций 1-й серии объемом 1,15 млрд рублей на уровне 7% годовых. Размещение выпуска прошло в декабре 2018 года по ставке 11% годовых. Заем имеет амортизационную структуру погашения: в даты окончания 3-14-го купонных периодов будет выплачиваться по 7,692% от номинала. Купоны годовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 3-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 5-й серии на общую сумму 195,877 млн рублей. Размер невыплаты по купону составил 104,214 млн рублей, погашение части номинальной стоимости не исполнено на сумму 91,663 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Облигации 5-й серии на 1,1 млрд рублей были размещены в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 13 годовых купонов, длительность последнего, 14-го, купонного периода составит примерно 8 месяцев. Срок обращения облигаций равен 4997 дней, или примерно 13 лет и 8 месяцев. Ставка 3-го купона установлена на уровне 9,5% годовых, 4-го купона - 7,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 3-14-го купонов погашается по 8,333% от номинала. Ранее компания допустила техдефолт по выплате купона и погашению части номинальной стоимости облигаций 1-й серии.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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