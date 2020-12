Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы.

Поддержку рынку оказали надежды на принятие новых бюджетных стимулов в США после того, как группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет объемом $900 млрд, пишет MarketWatch.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре 2020 года опустился до 57,5 пункта с октябрьских 59,3 пункта, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Института управления поставками (ISM). Месяцем ранее значение показателя находилось на максимальном уровне с августа 2018 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 58 пунктов, сообщает Trading Economics.

Финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit (SPB: INFO), в прошлом месяце составило 56,7 пункта, что является максимумом с сентября 2014 года, по сравнению с 53,4 пункта месяцем ранее.

В понедельник фондовый рынок США завершил торги в "минусе": индекс Dow Jones снизился на 0,91%, S&P 500 - на 0,46%, Nasdaq - на 0,06%. Однако по итогам минувшего месяца Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали максимальный ноябрьский рост в процентном отношении с 1928 года.

Скачок рынка в ноябре был в основном вызван оптимизмом относительно разработки вакцины от COVID-19. Американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от COVID-19. FDA планирует провести заседание, на котором рассмотрит заявку фармкомпании, 17 декабря.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech 20 ноября подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) во вторник подорожали на 3%, после того как S&P Dow Jones Indices сообщила, что бумаги производителя электромобилей войдут в расчет индекса S&P 500 целиком 21 декабря, а не частями.

Котировки BlackBerry Ltd. выросли на 19,3%. Канадский производитель программного обеспечения и "облачный" сервис Amazon Web Services, принадлежащий Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), договорились о сотрудничестве в создании "умной" платформы BlackBerry для автомобилей.

Стоимость акций AdaptHealth Corp. подскочила на 18,8%. Американская компания, выпускающая медицинское оборудование для дома, покупает AeroCare Holdings Inc., которая занимается его дистрибуцией, более чем за $2 млрд.

Котировки Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. снизились на 15,1%, несмотря на то, что компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в очередной раз зафиксировала рекордную квартальную выручку и вновь повысила прогноз на текущий финансовый год.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 185,28 пункта (0,63%) и составил 29823,92 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 40,82 пункта (1,13%) - до 3662,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 156,37 пункта (1,28%) и составил 12335,11 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в среду, несмотря на ралли американского фондового рынка.

Поддержку индексам в том числе оказывают возобновившиеся разговоры о возможности принятия новых стимулирующих мер в США. Между тем рост индикаторов ограничен в связи с тем, что инвесторы заняли выжидательную позицию из-за неоднократных провальных попыток американских властей согласовать дополнительные меры поддержки, пишет MarketWatch.

Группа американских конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом более $900 млрд. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и министр финансов США Стивен Мнучин, выступившие во вторник в банковском комитете Сената, выразили поддержку этому предложению. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл отклонил новое предложение, выступив за принятие пакета меньшего объема.

Фондовые рынки растут в последние недели, поскольку инвесторы сфокусировались на возможности того, что появление вакцин от коронавируса положит начало более масштабному восстановлению мировой экономики.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начинает рассмотрение заявок на ускоренное получение разрешения использовать две вакцины против COVID-19 - совместного производства компаний Pfizer и BioNTech, а также производства компании Moderna Inc. (SPB: MRNA).

Согласно пресс-релизам EMA, оценка вакцины от Pfizer и BioNTech, а также препарата от американской Moderna пройдет по ускоренной процедуре. Тем не менее, уточнили в EMA, после получения разрешения компании должны предоставлять дополнительные данные по результатам идущих или новых исследований.

Японский индекс Nikkei 225 укрепляется на 0,2%.

Лидерами роста являются акции Fujikura Ltd., которые прибавляют 7,4%. Бумаги Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. дорожают на 4,7%, Yokohama Rubber Co. Ltd. - также на 4,7%.

Тем временем акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дешевеют на 0,6%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

Акции китайского производителя электроники Xiaomi Corp. теряют в цене 5,9%, бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. опускаются на 5,3%, биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical Ltd. - на 3,3%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшается на 0,4%. Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) снижается на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi поднялся на 1,6%.

Потребительские цены в Южной Корее выросли на 0,6% в годовом выражении в ноябре после подъема на 0,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение цен на 0,9%, согласно Trading Economics.

В помесячном выражении потребительские цены снизились на 0,1% после падения на 0,6%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост показателя на 0,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - уменьшилась на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,03%.

ВВП Австралии вырос на 3,3% в поквартальном выражении в третьем квартале после падения на рекордные 7% тремя месяцами ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост экономики на 2,6%, сообщает Trading Economics. При этом квартальный рост ВВП был зафиксирован впервые с четвертого квартала 2019 года, темпы подъема стали максимальными с 1976 года.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,95% и 1,98% соответственно.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $47,07 за баррель, что на $0,35 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,46 (1%) - до $47,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $44,17 за баррель, что на $0,38 (0,85%) ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы уменьшились в цене на $0,79 (1,7%) - до $44,55 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Доклад API также указал рост запасов бензина и дизельного топлива.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в среду в 18:30 МСК.

Тем временем, нефтедобывающие страны продолжили консультации по телефону во вторник, пишет Bloomberg.

Ранее министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

"Отсутствие быстрого прогресса в переговорах ОПЕК+ подрывает доверие инвесторов, поскольку считалось, что переговоры на этой неделе будут просто формальностью, и продление действующих ограничений неизбежно", - отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж.

"Тот факт, что им понадобились дополнительные переговоры, подчеркивает хрупкость альянса, и это, соответственно, оказывает давление на стоимость нефти", - приводит слова Раджа MarketWatch.