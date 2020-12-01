Рынок акций РФ начал декабрь с роста вслед за миром, индекс Мосбиржи обновил пик с января во главе с металлургами

Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ на первых зимних торгах вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на неплохой статистике из Китая и ожиданиях новых стимулирующих мер мировых центробанков в условиях замедления экономики из-за пандемии COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум с января, а лидерами роста выступили бумаги металлургов во главе с золотодобытчиками.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3147,79 пункта (+1,3%, максимум дня - 3159,03 пункта), индекс РТС - 1311,05 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,8%.

Доллар просел до 75,64 рубля (-0,75 рубля), золото стоит $1814,8 за тройскую унцию (+1,9%).

Подорожали акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+9,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+4,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,6% и +3,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+4% и +2,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Московской биржи" (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Газпрома" (+1,1%).

"Норникель" планирует рост CAPEX в 2021 году до $3-3,4 млрд после максимум $2 млрд в текущем году, следует из презентации компании.

Акции "Газпром нефти" выросли на новостях о возможной продаже ценных бумаг компании в рынок, что увеличит free float бумаг и увеличит вероятность их включения в расчет индексов.

Как заявил CFO "Газпром нефти" Алексей Янкевич в ходе диалога с инвесторами, организованного "ВТБ Мои инвестиции", "Газпром" (MOEX: GAZP) обсуждает возможность продажи акций "Газпром нефти" на рынке.

"Хотелось бы, чтобы "Газпром нефть" вошла в индексы, но для этого надо 10% free float, сейчас он у "Газпром нефти" больше 5%. Вариант (продажи части акций "Газпром нефти" - ИФ) только один - если "Газпром" продаст в рынок часть своей доли. Сейчас такая тема обсуждается. Вопрос на повестке дня, решение за акционером, я вполне допускаю такой вариант", - сказал он.

Тем не менее, вечером во вторник "Газпром нефть" заявила, что вопрос продажи акций на рынке для увеличения free float сейчас не актуален. "В настоящий момент вопрос не актуален. Рассуждения по данной теме CFO "Газпром нефти" Алексея Янкевича в рамках онлайн-встречи с экспертами были сделаны в формате дискуссии и носили гипотетический характер, не отражающий планы компании", - говорится в заявлении "Газпром нефти".

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,4%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в III квартале получил 21,1 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли годом ранее; выручка компании составила 84,9 млрд руб. (хуже прогноза).

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, драйвером для роста рынков стало решение фармкомпаний подать заявку на регистрацию и применение недавно разработанной вакцины от коронавируса. Инвесторы также ждут решения стран ОПЕК+, которые пока не смогли договориться относительно добычи нефти в январе 2021 года. От решения экспортеров будут зависеть нефтяные котировки в ближайшее время - пока же они снижаются из-за опасений, что добыча будет увеличена. В среду индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3110-3200 пунктов, индекс РТС - в рамках 1290-1380 пунктов, считает эксперт.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, инвесторы в конце ноября фиксировали прибыль после впечатляющего роста рынков по итогам месяца, а во вторник вернулись к покупкам акций. Новости о том, что крупные фармацевтические компании готовят заявки на регистрацию вакцин от коронавируса, уже учтены в котировках. Нефть локально просела после известий, что нефтепроизводители пока не смогли выработать единую позицию по поводу продления соглашений ОПЕК+ в следующем году.

Тем не менее, глобальные индикаторы во вторник более оптимистичны. Опубликованный производственный индекс PMI для Китая оказался рекордно высоким, аналогичные индикаторы для Южной Кореи и Японии также превзошли ожидания. Во вторник глава ФРС США Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин выступят в Конгрессе США, где будет обсуждаться тема эффективности мер стимулирования в связи с коронавирусом.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, итоговое заседание стран ОПЕК+ было перенесено со вторника на четверг, и это временно переключило внимание нефтяного рынка на привычные макроэкономические драйверы и еженедельный отчет по запасам.

Акции Petropavlovsk отыгрывают поступившие накануне новости о назначении нового генерального директора Дениса Александрова, который ранее возглавлял Highland Gold Mining Limited. Александров был назначен вместо Максима Мещерякова, обвиненного в самоуправстве. Таким образом, новый генеральный директор может снизить корпоративные риски в компании. Кроме того, во вторник коррекционно растут и цены на золото, которые поднялись выше $1800 за унцию.

Продолжился рост акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,6%) на сообщениях о намерении Altus Capital приобрести до 29,9% ритейлера. Подача заявок на продажу акций пройдет с 3 по 18 декабря.

В США индекс S&P 500 обновил исторический максимум и может в ближайшие дни устремиться к 3700 пунктам на сохранении оптимизма в отношении вакцин и поддержки экономики со стороны регуляторов. Статистика вторника показала увеличение индекса деловой активности в промышленности страны в ноябре с 53,4 до 56,7 пункта, как и ожидалось, в то время как аналогичный индикатор от ISM неожиданно снизился с 59,3 до 57,5 пункта (ожидалось 58 пунктов), но все же сигнализирует уверенное расширение в отрасли.

Нефть просела на фоне неопределенности в отношении решения ОПЕК+, которое будет принято в четверг. В среду же отчет Минэнерго США, как ожидается, покажет сокращение запасов "черного золота" на 2,3 млн баррелей, которое, впрочем, может быть нивелировано увеличением запасов бензина на 2,5 млн баррелей. Цены до появления новостей от нефтедобывающих стран, вероятно, будут относительно стабильны.

Индекс МосБиржи постепенно сокращает путь к годовому максимуму 3226 пунктов, обновление которого выглядит вполне возможным в декабре. Долларовый РТС держит курс на августовский пик 1336 пунктов. Рынки не покидают надежды на восстановление мировой экономики в следующем году с началом вакцинирования. При этом инвесторы на всякий случай решили восстановить позиции и в золоте, в том числе на фоне слабого доллара, индекс которого находится у минимумов с апреля 2018 года. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3100-3200 пунктов, считает Кожухова.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм на рынках акций подогрела статистика по производству в Китае (индекс PMI от Caixin поднялся до максимума за десять лет - 54,9 пункта). Самый ощутимый прирост показал сектор металлов и добычи, чему помогли бумаги золотодобывающих компаний, которые отреагировали на отскок в золоте.

Рубль укрепил свои позиции на фоне слабости доллара на Forex. В Европе индексы акций также растут во главе с банковским сектором. Производственный индекс PMI еврозоны поднялся в ноябре до 53,8 пункта при ожиданиях 53,6 пункта. Дефляция в еврозоне сохраняется уже четвертый месяц подряд, что убеждает инвесторов в грядущем расширении стимулов ЕЦБ, так как дефляция считается долгосрочным разрушительным фактором.

Российский рынок в большей степени реагирует на сильные статданные по Китаю, который является одним из крупнейших торговых партнеров. Впрочем, позитивный внешний фон также позволяет подобраться к зоне исторических максимумов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

В США в понедельник индексы просели на 0,1-0,9%, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику. Основными драйверами недавнего роста рынка стали два фактора: разработка трех вакцин от COVID-19, давшая надежду на то, что экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, сойдут на нет в 2021 году, и ослабление политической неопределенности после президентских выборов в США.

Между тем давление на рынок может оказать риск роста числа заболеваний COVID-19 после Дня благодарения, отмечают эксперты. Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,7-1,9%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,2% и превысил 3665 пунктов) на фоне оптимистичной статистики из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за 10 лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже семь месяцев подряд.

Подындексы производства и новых заказов в ноябре также выросли до максимальных уровней за десять лет, занятости - до максимума с мая 2011 года, отмечает Caixin.

В США индекс промактивности ISM Manufacturing в ноябре составил 57,5 пункта при прогнозах на уровне 58 пунктов.

Нефть во вторник просела после переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $47,19 за баррель (-1,4% и -0,8% в понедельник), январская цена WTI - $44,38 за баррель (-2,1% и -0,4% накануне).

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,9%), En+ (MOEX: ENPG) (+4,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,9%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+3,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+3,4%, до 272 рублей), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,8%).

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 10,92 рубля на акцию, сообщила компания.

Подешевели акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-3,9%), ГДР Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-2,1%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,25 млрд рублей (из них 30,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 11,34 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").