01 декабря 2020 года 19:12
Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних факторов
Москва. 1 декабря. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрируют нейтральную динамику на фоне противоречивых внешних факторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 30 ноября и составила 116,27% от номинала, что соответствует доходности 1,71% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,79% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 0,12% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 2,5 пункта и составил 159 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к понедельнику всего на 1 базисный пункт - до 141,82% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,26% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 3 базисных пункта - до 136,87% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,22% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 4,5 базисного пункта - до 115,43% от номинала, что соответствует доходности 1,785% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,915% от номинала (доходность - 1,245% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 9 базисных пунктов - до 136,08% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,22% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 11 базисных пунктов, до 113,62% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 2,02% годовых).
"Сегодня на мировых рынках капитала доминируют умеренно позитивные настроения благодаря улучшению оценок динамики восстановления мировой экономики после коронавирусной пандемии. Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются в ожидании решения ОПЕК+ относительно величины ограничения добычи нефти с января 2021 года. На этом фоне произошло укрепление рубля и рост котировок "коротких" и среднесрочных ОФЗ, в то время как спрос на "длинные" рублевые облигации был относительно слабым. В секторе валютных гособлигаций России также не сформировалось ярко выраженной динамики. Часть евробондов немного подросла в цене, а часть выпусков слегка снизилась. При этом активность торгов по-прежнему остается очень низкой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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