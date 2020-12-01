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01 декабря 2020 года 18:46
Решение ОПЕК+ по квотам на добычу в 2021г станет определяющим фактором для краткосрочной динамики рубля - "Финам"
Одним из ключевых факторов, который в ближайшие дни определит направление движения курса национальной валюты, станет решение ОПЕК+ относительно квот на добычу в 2021 году, говорится в комментарии аналитика "Финама" Анны Зайцевой. Эксперт отмечает, что среди стран-участниц соглашения возникли разногласия относительно необходимости продления действующих ограничений на 2021 год, в результате чего было принято решение о перенесении встречи с 1 на 3 декабря. Примечательно, что Саудовская Аравия выступает за сохранение нынешних квот в первые месяцы 2021 года, поскольку рост добычи в условиях слабого спроса может оказать серьезное давление на нефтяные цены. "Вместе с тем, Россия предлагает начать наращивать добычу, но более медленными темпами - на 0,5 млн баррелей в сутки, и такой подход также поддерживает Казахстан. При этом Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность поддержать продление действующих квот только при условии высокой дисциплины в части выполнения условий сделки другими участниками альянса. На текущий момент в нефтяных ценах уже заложены ожидания сохранения нынешних ограничений на добычу, и если сторонам не удастся договориться о корректировке условий сделки, то цены на нефть могут значительно скорректироваться. В свою очередь, это спровоцирует ослабление российской валюты", - указывает Зайцева. Вместе с тем, определенную поддержку рублю может оказать, по мнению аналитика "Финама", увеличение продаж валюты со стороны Минфина на декабрь. Ожидается, что объем валютных интервенций будет расширен на 18 млрд руб., до 68 млрд руб. "Стоит также отметить, что в последнее время санкционные риски в отношении России отошли на второй план, - подчеркивает Зайцева. - Это отчетливо видно по динамике CDS на российские гособлигации: к настоящему моменту их стоимость опустилась до минимумов, наблюдавшихся в июне текущего года. В ближайший месяц данная тенденция, вероятно, сохранится, однако после окончательного определения победителя президентской гонки в США вопросы санкционной политики Штатов, в том числе по отношению к РФ, могут снова вернуться в основную повестку". Что касается макроэкономической статистики, во вторник, 1 декабря, в России вышли данные по индексу деловой активности в промышленном секторе. Так, в ноябре показатель продолжил снижение третий месяц подряд, опустившись на 0,6 п. п., до 46,3 пункта. До конца текущей недели будут опубликованы данные по инфляции и индексу деловой активности в сфере услуг. Помимо этого, на текущей неделе состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое, по мнению Зайцевой, может определить общие настроения на мировых рынках на ближайшие недели и, соответственно, спрос на рисковые активы, в число которых входит и российская валюта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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