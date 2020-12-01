Рублю в настоящий момент важны стабильность нефти и спрос на риск в мире - "Открытие Брокер"

Рублю в настоящий момент важны стабильность нефти и спрос на риск в мире, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль во вторник укреплял свои позиции на фоне стабильной нефти и небольшой слабости доллара, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Ставки MosPrime остались на день на уровне 4,43%, на неделю выросли до 4,50%, до 4,70% на месяц. Ставки явно реагируют на рост инфляционных ожиданий, указывает Кочетков.

"Большинство макроэкономических прогнозов пока предполагают умеренную инфляцию в ноябре, но данные Росстата указывают, что она может "разогреться" до 4,4-4,5%. В декабре ситуация с ценами вряд ли будет лучше, так как это традиционный месяц, когда возрастает ценовое давление. Впрочем, для рубля на текущий момент важна стабильность нефти и спрос на риск в мире. От ФРС и ЕЦБ ждут расширения стимулов, что неизбежно выливается в покупку активов развивающихся стран", - пишет эксперт "Открытие Брокер".

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