Рубль днем дорожает к доллару и евро благодаря росту спроса на рисковые активы

Москва. 1 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и росту спроса на рисковые активы.

Курс доллара США составил 76,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,99 руб./EUR1, подешевев на 17,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,61 копейки - до 82,75 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 декабря на 12,04 копейки, до 76,3203 руб./$1, и увеличил курс евро на 10,59 копейки, до 91,3096 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам и позитивным сигналам с внешних рынков. Оптимизм игроков, в свою очередь, обеспечивается благоприятными данными китайский статистики и надеждами на скорое начало применения вакцин против коронавируса COVID-19.

Американская компания Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. в понедельник опубликовала итоговые данные заключительного этапа испытаний вакцины и сообщила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer (NYSE:PFE) и немецкая BioNTech (NASDAQ:BNTX) 20 ноября подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

Оптимизм инвесторов также связан с данными о промышленной активности в Китае. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за 10 лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Динамика курса рубля в целом соответствует динамике других валют развивающихся рынков. Так, в ноябре все валюты сопоставимых развивающихся рынков укрепились к доллару на 4-8% благодаря появлению эффективных вакцин от коронавируса и снижению политической неопределенности в США после прохождения выборов. Рубль в ноябре укрепился к доллару на 4,4%. Полагаем, что оптимизм на мировых рынках сохранится в конце года, что будет оказывать поддержку рублю. Ожидаем, что российская валюта в декабре будет торговаться в диапазоне 74-77 к доллару и 89-92 - к евро с тенденцией к укреплению к нижней границе диапазона. Сдерживать укрепление рубля будет слабость мировой экономики в четвертом квартале из-за второй волны COVID-19 и сезонность текущего счета платежного баланса России, в том числе из-за крупных выплат по внешнему долгу", - отмечает заместитель председателя правления - главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Инвесторы находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и министра финансов США Стивена Мнучина в банковском комитете Сената вечером во вторник.

Американская экономика остается в сложном и неопределенном положении, несмотря на прогресс в разработке вакцин от COVID-19, говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленного к слушаниям в банковском комитета Сената. По его словам, экстренные программы, введенные Федрезервом весной этого года с целью поддержки кредитных рынков в условиях пандемии COVID-19, открыли бизнесу, властям городов и штатов доступ к ресурсам на сумму почти $2 трлн.

Накануне ФРС продлила до конца марта 2021 года срок действия четырех кредитных программ, которые помогли стабилизировать рынок краткосрочного финансирования на пике пандемии COVID-19.

Как сообщалось, Мнучин заявил 19 ноября, что не станет продлевать срок действия пяти из девяти экстренных кредитных программ, реализуемых Федрезервом. Центробанку придется вернуть Минфину неиспользованные $455 млрд, которые Конгресс распределит на другие цели. Мнучин согласился на продление четырех программ, включая механизм поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP).

Мнучин также примет участие в слушаниях в банковском комитете Сената во вторник. В тексте заявления Мнучина, подготовленного к слушаниям, говорится, что $455 млрд, не использованные Федрезервом, смогут быть направлены Конгрессом на новый пакет мер поддержки экономики.

Цены на нефть эталонных марок во вторник слабо снижаются после неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,06% - до $47,85 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,26% - $45,22 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

"Цены на нефть немного скорректировались с 6-месячных максимумов. Поводом для коррекции стали сообщения о том, что внутри ОПЕК+ набирает силу мнение о том, что не следует продлевать действие существующих ограничений, можно и увеличить добычу. Понятно, что на коротком отрезке такие решения вызывают колебания цен на нефть, и если страны не договорятся о продлении условий, то это окажет негативное влияние на котировки. Но то, насколько оно будет продолжительным, зависит не только от ОПЕК+, но и от ожидаемой динамики потребления нефти и объемов добычи за пределами стран соглашения, например, в США", - подчеркивает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Банк России во вторник, 1 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 55,7 млрд рублей (при лимите 2,2 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 ноября, банки разместили 1 трлн 484,9 млрд рублей (при лимите 1,85 трлн рублей) в среднем по ставке 4,23% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 1 декабря провел доразмещение 39-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 21 млрд 484,3 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались во вторник на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 4,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,5% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 4,7% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровнях понедельника - 4,95% и 4,89% годовых.