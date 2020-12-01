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01 декабря 2020 года 14:51
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pfizer
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевым ориентиром $ 42,22 за штуку на 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Фармацевтический гигант Pfizer располагает одной из самых диверсифицированных в секторе линеек препаратов разнообразной специфики. Акции Pfizer находятся в числе наших рекомендаций с рейтингом "Покупать" как консервативное долгосрочное вложение. Мы ожидаем, что реорганизация бизнеса Pfizer повысит эффективность деятельности компании, а перспектива получения новых потоков выручки и прибыли за счет вакцины от коронавируса становится еще одним аргументом в пользу вложений в данный инструмент", - отмечает аналитик "Финама" Саидова Зарина. Эксперт приводит ряд аргументов в пользу данной рекомендации: - Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, имеющая более чем 150-летнюю историю. - Отчетность Pfizer за третий квартал оправдала оптимистичные ожидания экспертов "Финама", несмотря на масштаб последствий пандемии для американской экономики. - Ситуация с COVID-19 оказала минимальное негативное воздействие на бизнес фармгиганта, связанное с частичной отменой плановых медицинских осмотров педиатрами, терапевтами и узкими специалистами. - Pfizer традиционно относится к числу консервативных вложений из разряда "купил и забыл", при этом компания стабильно наращивает дивиденды, и дивидендная доходность бумаги 2021Е составляет 4,3%. - Линейка экспериментальных препаратов Pfizer является одной из самых обширных и диверсифицированных в отрасли. - Вакцина от COVID-19 способна принести компании миллиарды долларов дополнительной выручки ежегодно. В качестве риска Саидова указывает на неопределенность вокруг дальнейшего хода пандемии коронавируса и долгосрочной эффективности вакцины создает умеренные риски для Pfizer. Кроме того, к рискам можно отнести истечение патентов, с чем сталкивается любая фармкомпания, однако в ближайший год проблем с этой стороны для Pfizer не предвидится - волна истечений важных патентов ожидается только в 2026 году. Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний с рыночной капитализацией порядка $ 203 млрд. Штаб-квартира Pfizer находится в Нью-Йорке, число сотрудников компании в глобальном масштабе достигает 88 400. Pfizer основана еще в 1849 году и с тех пор поэтапно трансформировалась в фармгигант с годовой выручкой свыше $ 51 млрд, выпускающая и реализуя более 200 наименований препаратов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-PFIZER-РЕКОМЕНДАЦИИ
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