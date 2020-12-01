"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pfizer

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Pfizer Inc. с целевым ориентиром $ 42,22 за штуку на 12 месяцев, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Фармацевтический гигант Pfizer располагает одной из самых диверсифицированных в секторе линеек препаратов разнообразной специфики. Акции Pfizer находятся в числе наших рекомендаций с рейтингом "Покупать" как консервативное долгосрочное вложение. Мы ожидаем, что реорганизация бизнеса Pfizer повысит эффективность деятельности компании, а перспектива получения новых потоков выручки и прибыли за счет вакцины от коронавируса становится еще одним аргументом в пользу вложений в данный инструмент", - отмечает аналитик "Финама" Саидова Зарина.

Эксперт приводит ряд аргументов в пользу данной рекомендации:

- Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, имеющая более чем 150-летнюю историю.

- Отчетность Pfizer за третий квартал оправдала оптимистичные ожидания экспертов "Финама", несмотря на масштаб последствий пандемии для американской экономики.

- Ситуация с COVID-19 оказала минимальное негативное воздействие на бизнес фармгиганта, связанное с частичной отменой плановых медицинских осмотров педиатрами, терапевтами и узкими специалистами.

- Pfizer традиционно относится к числу консервативных вложений из разряда "купил и забыл", при этом компания стабильно наращивает дивиденды, и дивидендная доходность бумаги 2021Е составляет 4,3%.

- Линейка экспериментальных препаратов Pfizer является одной из самых обширных и диверсифицированных в отрасли.

- Вакцина от COVID-19 способна принести компании миллиарды долларов дополнительной выручки ежегодно.

В качестве риска Саидова указывает на неопределенность вокруг дальнейшего хода пандемии коронавируса и долгосрочной эффективности вакцины создает умеренные риски для Pfizer. Кроме того, к рискам можно отнести истечение патентов, с чем сталкивается любая фармкомпания, однако в ближайший год проблем с этой стороны для Pfizer не предвидится - волна истечений важных патентов ожидается только в 2026 году.

Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний с рыночной капитализацией порядка $ 203 млрд. Штаб-квартира Pfizer находится в Нью-Йорке, число сотрудников компании в глобальном масштабе достигает 88 400. Pfizer основана еще в 1849 году и с тех пор поэтапно трансформировалась в фармгигант с годовой выручкой свыше $ 51 млрд, выпускающая и реализуя более 200 наименований препаратов.

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