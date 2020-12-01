Лучше рынка на этой неделе могут выглядеть акции Северстали - "Русс-Инвест"

Лучше рынка на этой неделе могут выглядеть акции "Северстали", которые в пятницу будут последний день торговаться с промежуточными дивидендами, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Российский фондовый рынок движется в фарватере мировых трендов, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Основные мировые фондовые индексы показывают коррекционное снижение вниз. Один из ключевых факторов влияния остается ситуация с пандемией. Мировая статистика по коронавирусу показывает некоторое сокращение дневных темпов заражения в Европе на фоне сохранения остроты проблемы в ключевых странах по приросту - США, Бразилии и Индии. На текущей неделе консолидация может продолжиться. Лучше рынка могут выглядеть акции "Северстали", которые в пятницу будут последний день торговаться с промежуточными дивидендами. Банковский сектор может быть лучше рынка на фоне последней хорошей отчетности Сбербанка и позитивного восприятия участниками рынка вчерашнего дня инвестора Сбербанка и презентации его стратегии".

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