.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует ММК
.
ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
Доходы россиян выросли в 61-м регионе
В июле-сентябре 2020 года по сравнению со 2-м "карантинным" кварталом номинальные доходы россиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут...
 
ЦБ изменит механизм лицензирования финансовых институтов
Банк России начал работу над концепцией полного изменения механизма лицензирования финансовых институтов, сообщили "Коммерсанту" источники в финансовых группах. Предполагается, что реформа коснется банков, профучастников рынка ценных бумаг, НПФ,...
 
Что нового готовит декабрь
Законы, вступающие в силу в декабре, касаются срока обмена паспортов, цифровой революции в нотариате, завершения моратория на аресты имущества, пишет "Российская газета" в обзоре о новшествах, вступающих в силу с декабря. Месяц на обмен...
 
01 декабря 2020 года 11:34

Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует ММК

Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за внешними фондовыми индикаторами благодаря оптимистичной статистике из Китая, индекс Мосбиржи поднялся к 3125 пунктам; лидируют в росте акции "Магнитогорского металлургического комбината", несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia с 1 декабря.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3124,8 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1289,3 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар просел до 76,37 рубля (-0,02 рубля), золото стоит $1792,9 за тройскую унцию (+0,7%).

Подорожали акции "ММК" (+3,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в III квартале получил 21,1 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли годом ранее; выручка компании составила 84,9 млрд руб. (хуже прогноза).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник позитивный. Китайский PMI от Caixin находится на максимальном за десятилетие значении 54,9 пункта, в соседних странах также отмечается улучшение в производственной сфере. Дорожают промышленные металлы на фоне роста китайской промышленности. Нефть в небольшом минусе из-за отложенного решения ОПЕК+, но на рынке убеждены, что ограничения на добычу сохранятся до конца I квартала. С 1 декабря вступают в силу изменения в индексе MSCI Russia, в результате которых свое место потеряют акции ММК, а обретут Mail.ru (MOEX: MAIL) Group. "Аэрофлот" отчитается по МСФО, но красивых цифр никто не ждет. ГМК "Норникель" проведет день инвестора.

Накануне стало известно, что в ОПЕК+ все же обсуждают два варианта действий - как постепенное повышение добычи, так и продление ограничений на 3-4 месяца. В целом, большинство участников склоняется к тому, чтобы сохранить текущие ограничения на какое-то время, пока основные рынки переживают вторую волну COVID-19. Однако окончательное решение было отложено до четверга. Некоторую неразбериху внесли ОАЭ, где поддерживают идею сохранения ограничений, но требуют от других членов альянса более высокой дисциплины. Естественно, что речь вновь идет о Нигерии и Ираке. Тем не менее, от ОПЕК+ не ждут саморазрушительного роспуска соглашения и перехода к очередной ситуации, когда производителям может понадобиться доплачивать за свои поставки. Кроме споров на официальном уровне, в Иране создали специальную группу, которая будет преследовать убийц физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В потенциале эта группа может стать источником дальнейшего роста напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть с начала недели просела на фоне сохраняющейся неопределенности по поводу политики ОПЕК+ в начале 2021 года. В понедельник страны участники сделки вновь не смогли прийти к консенсусу, новый раунд переговоров был перенесен на 3 декабря 16:00 МСК.

Фактический лидер ОПЕК Саудовская Аравия поддерживает идею отложить увеличение производства на 2 млн баррелей в сутки (б/с) на несколько месяцев. Россия, крупнейший участник сделки среди стран, не входящих в ОПЕК, выступает за постепенное увеличение производства на 0,5 млн б/с, начиная с января 2021 года. Также вопрос ребром поставили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые сигнализировали о том, что будут готовы поддержать продление сокращений только при условии улучшения дисциплины в исполнении своих квот. В этом вопросе действительно наблюдаются проблемы, которые могут усугубляться по мере стабилизации рынка. В настоящий момент страны ОПЕК+ сокращают добычу на 7,7 млн б/с, с января 2021 года планировалось смягчить условия до 5,7 млн б/с, но из-за второй волны коронавируса давление на спрос выросло, и членам сделки пришлось пересматривать изначальные условия.

Усложняет задачу для ОПЕК+ потенциальный рост добычи в США. Участникам сделки приходится соблюдать тонкую грань между тем, чтобы балансировать собственные бюджеты, завязанные на нефтегазовый экспорт, и не допускать чрезмерного роста цен, который подстегнет рост сланцевой добычи в США. В понедельник стали известны данные по американской добыче нефти в сентябре. Показатель вырос на 61 тыс. б/с (до 10,86 млн б/с), несмотря на прогнозируемое снижение из-за активного сезона ураганов. На фоне роста буровой активности такие цифры вызывают опасения.

В базовом варианте консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ОПЕК+ продлят действующие сокращения до конца I квартала 2021 года. Однако фактическое решение может стать известно только к концу недели. До появления определенности цены на нефть могут быть под давлением, считает Галактионов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ утром отыграл часть потерь понедельника благодаря улучшению внешнего фона. Внутри расширенного картеля ОПЕК+ есть разногласия по квотам на первый квартал, перенесение встречи стало для нефти локальным негативным фактором.

Базовым вариантом сценария развития ситуации является сохранение текущих квот на первый квартал 2021 г., а не увеличение добычи примерно на 1,9 млн б/с, как это предусмотрено действующим соглашением. Если крупнейшие мировые нефтяные державы утвердят именно это решение, то нефть может краткосрочно прыгнуть в район $50 за баррель, но в дальнейшем с большой вероятностью стоит ждать коррекции по факту. Поэтому покупать акции нефтяных компаний по-прежнему опасно.

Сбербанк накануне представил программу развития на 3 года, главным в ней является сохранение намерения направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. Это мощный драйвер для акций банка - не исключено, что по итогам этого года Сбербанк станет одной из самых "дивидендных" "голубых фишек".

Позитивный взгляд сохраняется на акции "Норникеля", которые поддерживает рост стоимости основной продукции компании, вызванный по большей части ослаблением курса доллара к корзине мировых валют, отмечает Антонов.

В США в понедельник индексы просели на 0,1-0,9%, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику. Основными драйверами недавнего роста рынка стали два фактора: разработка трех вакцин от COVID-19, давшая надежду на то, что экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, сойдут на нет в 2021 году, и ослабление политической неопределенности после президентских выборов в США.

Между тем давление на рынок может оказать риск роста числа заболеваний COVID-19 после Дня благодарения, отмечают эксперты. Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE на старте торгов растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,8%) на фоне оптимистичной статистики из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за 10 лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже семь месяцев подряд.

Подындексы производства и новых заказов в ноябре также выросли до максимальных уровней за десять лет, занятости - до максимума с мая 2011 года, отмечает Caixin.

Нефть утром во вторник проседает после переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря; цена Brent находится менее чем на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 30 ноября. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $47,55 за баррель (-0,7% и -0,8% в понедельник), январская цена WTI - $45,03 за баррель (-0,7% и -0,4% накануне).

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+6,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,6%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%).

Подешевели ГДР Mail.ru Group (-1,4%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-1,3%), Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,87 млрд рублей (из них 3,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,44 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 декабря 2020 года 14:05
ITI Capital рекомендует увеличить вложения в акции международных нефтегазовых компаний
Аналитики ITI Capital рекомендуют увеличить вложения в акции международных нефтегазовых компаний, говорится в комментарии инвесткомпании. "Наша идея на прошлой неделе заключалась в том, чтобы отыграть ротацию через акции американских нефтегазовых компаний, как наиболее недооцененных с точки зрения...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 13:31
Оптимизм на мировых рынках сохранится в конце года и окажет поддержку рублю - Совкомбанк
Оптимизм на мировых рынках сохранится в конце года и окажет поддержку рублю, который в декабре будет торговаться в диапазоне 74-77 к доллару и 89-92 к евро, говорится в комментарии главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова. Накануне рубль ослаб к евро и доллару из-за ситуации на мировых...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 12:59
Лучше рынка на этой неделе могут выглядеть акции Северстали - "Русс-Инвест"
Лучше рынка на этой неделе могут выглядеть акции "Северстали", которые в пятницу будут последний день торговаться с промежуточными дивидендами, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Российский фондовый рынок движется в фарватере мировых трендов,...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 12:40
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи от уровня 133 руб
BCS Express 1 декабря 2020 года закрыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" от уровня 133 руб. с целью 155 руб. на срок до 6 месяцев", открытую 2 ноября 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров. Доходность по идее за месяц составила 16,5%. "Долгосрочный взгляд на акции...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:55
Тенденция увеличения доли акций с длинным временным горизонтом в портфелях может сохраниться - МКБ
Тенденция увеличения доли акций в портфелях инвесторов с длинным временным горизонтом может сохраниться, говорится в комментарии управляющего активами МКБ Инвестиции Михаила Поддубского. Эксперт отмечает, что при отсутствии роста ключевой ставки ЦБ логично ожидать сохранения ставок по депозитам и...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:50
Рубль в декабре, скорее всего, сможет удержаться на текущих уровнях - Росбанк
Рубль в декабре, скорее всего, сможет удержаться на текущих уровнях при относительно нейтральном внешнем фоне, говорится в комментарии Росбанка. "Для рубля картина не выглядит однозначной, хотя налоговый период остался позади. В четверг Минфин озвучит свои планы по продаже иностранной валюты в...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:26
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: продавать акции Татнефти не ниже 490 руб
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: продажа акций "Татнефти" не ниже 490 руб. с целью 450 руб. и стоп-лоссом 530 руб., отмечается в комментарии инвестбанка. "После 30%-го ралли нефтяных цен вероятно развитие коррекционного снижения. Считаем, что оптимизм по поводу вакцин чрезмерен....    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:06
Ралли на рынках акций сохранится вплоть до конца текущего года - Альфа-банк
Ралли на рынках акций сохранится вплоть до конца текущего года, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка Бориса Красноженова, Джона Волша и Дениса Дорофеева. Как говорится в аналитическом материале, при поддержке мягкой политики центробанков, ожидаемых бюджетных стимулах и прогрессе в создании...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 10:55
Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков
Москва. 1 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 10:20
Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1 во вторник - Sberbank CIB
бль может вернуться к отметке 76 руб./$1 во вторник на фоне вероятного продолжения ослабления доллара, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Российская валюта восстанавливается после резкого ослабления в понедельник в условиях высокой волатильности в конце месяца, хотя остается под...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 10:16
Идея дня: производители компьютерных игр станут одними из бенефициаров предстоящих праздников - "ВТБ Мои Инвестиции"
Производители компьютерных игр станут одними из бенефициаров предстоящих праздников, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Это делает акции Electronic Arts - входит в наш ТОП-10 акций США - идеальным новогодним подарком для вашего портфеля. Особенно нам нравится большой выбор спортивных игр...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 10:02
Шансов на закрепление рубля под отметкой 76 руб./$1 практически нет - "Алор Брокер"
Рубль может немного подрасти во вторник утром, но шансов на закрепление под отметкой 76 руб./$1 практически нет, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Рубль в первые часы торгов во вторник вполне может предпринять очередную попытку подрасти, но шансов на закрепление пары доллар/рубль под...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 09:55
Индекс Мосбиржи, вероятно, продвинется к середине диапазона 3100-3150 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, продвинется во вторник к середине диапазона 3100-3150 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ввиду улучшения настроений на глобальных рынках ожидаем, что индекс Мосбиржи во вторник постарается отыграть потери, понесенные в понедельник, и...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 09:50
Фондовый рынок откроет торги во вторник нейтрально - "Атон"
ечественный фондовый рынок откроет торговую сессию во вторник на нейтральной территории, считают аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 09:48
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник попытается отыграть потери ввиду улучшения внешнего фона
По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи во вторник попытается отыграть потери понедельника ввиду улучшения внешнего фона и вполне может продвинуться к середине диапазона 3100-3150 пунктов.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.