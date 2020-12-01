Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует ММК

Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за внешними фондовыми индикаторами благодаря оптимистичной статистике из Китая, индекс Мосбиржи поднялся к 3125 пунктам; лидируют в росте акции "Магнитогорского металлургического комбината", несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia с 1 декабря.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3124,8 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1289,3 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар просел до 76,37 рубля (-0,02 рубля), золото стоит $1792,9 за тройскую унцию (+0,7%).

Подорожали акции "ММК" (+3,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в III квартале получил 21,1 млрд руб. чистого убытка по МСФО против прибыли годом ранее; выручка компании составила 84,9 млрд руб. (хуже прогноза).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник позитивный. Китайский PMI от Caixin находится на максимальном за десятилетие значении 54,9 пункта, в соседних странах также отмечается улучшение в производственной сфере. Дорожают промышленные металлы на фоне роста китайской промышленности. Нефть в небольшом минусе из-за отложенного решения ОПЕК+, но на рынке убеждены, что ограничения на добычу сохранятся до конца I квартала. С 1 декабря вступают в силу изменения в индексе MSCI Russia, в результате которых свое место потеряют акции ММК, а обретут Mail.ru (MOEX: MAIL) Group. "Аэрофлот" отчитается по МСФО, но красивых цифр никто не ждет. ГМК "Норникель" проведет день инвестора.

Накануне стало известно, что в ОПЕК+ все же обсуждают два варианта действий - как постепенное повышение добычи, так и продление ограничений на 3-4 месяца. В целом, большинство участников склоняется к тому, чтобы сохранить текущие ограничения на какое-то время, пока основные рынки переживают вторую волну COVID-19. Однако окончательное решение было отложено до четверга. Некоторую неразбериху внесли ОАЭ, где поддерживают идею сохранения ограничений, но требуют от других членов альянса более высокой дисциплины. Естественно, что речь вновь идет о Нигерии и Ираке. Тем не менее, от ОПЕК+ не ждут саморазрушительного роспуска соглашения и перехода к очередной ситуации, когда производителям может понадобиться доплачивать за свои поставки. Кроме споров на официальном уровне, в Иране создали специальную группу, которая будет преследовать убийц физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В потенциале эта группа может стать источником дальнейшего роста напряженности на Ближнем Востоке, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть с начала недели просела на фоне сохраняющейся неопределенности по поводу политики ОПЕК+ в начале 2021 года. В понедельник страны участники сделки вновь не смогли прийти к консенсусу, новый раунд переговоров был перенесен на 3 декабря 16:00 МСК.

Фактический лидер ОПЕК Саудовская Аравия поддерживает идею отложить увеличение производства на 2 млн баррелей в сутки (б/с) на несколько месяцев. Россия, крупнейший участник сделки среди стран, не входящих в ОПЕК, выступает за постепенное увеличение производства на 0,5 млн б/с, начиная с января 2021 года. Также вопрос ребром поставили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые сигнализировали о том, что будут готовы поддержать продление сокращений только при условии улучшения дисциплины в исполнении своих квот. В этом вопросе действительно наблюдаются проблемы, которые могут усугубляться по мере стабилизации рынка. В настоящий момент страны ОПЕК+ сокращают добычу на 7,7 млн б/с, с января 2021 года планировалось смягчить условия до 5,7 млн б/с, но из-за второй волны коронавируса давление на спрос выросло, и членам сделки пришлось пересматривать изначальные условия.

Усложняет задачу для ОПЕК+ потенциальный рост добычи в США. Участникам сделки приходится соблюдать тонкую грань между тем, чтобы балансировать собственные бюджеты, завязанные на нефтегазовый экспорт, и не допускать чрезмерного роста цен, который подстегнет рост сланцевой добычи в США. В понедельник стали известны данные по американской добыче нефти в сентябре. Показатель вырос на 61 тыс. б/с (до 10,86 млн б/с), несмотря на прогнозируемое снижение из-за активного сезона ураганов. На фоне роста буровой активности такие цифры вызывают опасения.

В базовом варианте консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ОПЕК+ продлят действующие сокращения до конца I квартала 2021 года. Однако фактическое решение может стать известно только к концу недели. До появления определенности цены на нефть могут быть под давлением, считает Галактионов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций РФ утром отыграл часть потерь понедельника благодаря улучшению внешнего фона. Внутри расширенного картеля ОПЕК+ есть разногласия по квотам на первый квартал, перенесение встречи стало для нефти локальным негативным фактором.

Базовым вариантом сценария развития ситуации является сохранение текущих квот на первый квартал 2021 г., а не увеличение добычи примерно на 1,9 млн б/с, как это предусмотрено действующим соглашением. Если крупнейшие мировые нефтяные державы утвердят именно это решение, то нефть может краткосрочно прыгнуть в район $50 за баррель, но в дальнейшем с большой вероятностью стоит ждать коррекции по факту. Поэтому покупать акции нефтяных компаний по-прежнему опасно.

Сбербанк накануне представил программу развития на 3 года, главным в ней является сохранение намерения направлять на дивиденды 50% от чистой прибыли. Это мощный драйвер для акций банка - не исключено, что по итогам этого года Сбербанк станет одной из самых "дивидендных" "голубых фишек".

Позитивный взгляд сохраняется на акции "Норникеля", которые поддерживает рост стоимости основной продукции компании, вызванный по большей части ослаблением курса доллара к корзине мировых валют, отмечает Антонов.

В США в понедельник индексы просели на 0,1-0,9%, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику. Основными драйверами недавнего роста рынка стали два фактора: разработка трех вакцин от COVID-19, давшая надежду на то, что экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, сойдут на нет в 2021 году, и ослабление политической неопределенности после президентских выборов в США.

Между тем давление на рынок может оказать риск роста числа заболеваний COVID-19 после Дня благодарения, отмечают эксперты. Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE на старте торгов растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,8%) на фоне оптимистичной статистики из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за 10 лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже семь месяцев подряд.

Подындексы производства и новых заказов в ноябре также выросли до максимальных уровней за десять лет, занятости - до максимума с мая 2011 года, отмечает Caixin.

Нефть утром во вторник проседает после переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря; цена Brent находится менее чем на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 30 ноября. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $47,55 за баррель (-0,7% и -0,8% в понедельник), январская цена WTI - $45,03 за баррель (-0,7% и -0,4% накануне).

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+6,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,6%), бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,6%).

Подешевели ГДР Mail.ru Group (-1,4%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (-1,3%), Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,87 млрд рублей (из них 3,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 1,44 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").