Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 1 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,16-76,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,28 руб./$1 (-11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,1 руб./EUR1 (-5,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,63 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 8,01 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 9,87 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов на позитивных сигналах с внешних рынков. Рост спроса на риск обеспечивается позитивными данными китайский статистики и надеждами на скорое начало применения вакцин против коронавируса COVID-19. Инвесторы при этом ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за десять лет. Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Американская компания Moderna (NASDAQ:MRNA) Inc. в понедельник опубликовала итоговые данные заключительного этапа испытаний вакцины и сообщила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Американская экономика остается в сложном и неопределенном положении, несмотря на прогресс в разработке вакцин от COVID-19, говорится в тексте заявления Пауэлла, подготовленного к слушаниям в банковском комитета Сената. По его словам, экстренные программы, введенные Федрезервом весной этого года с целью поддержки кредитных рынков в условиях пандемии COVID-19, открыли бизнесу, властям городов и штатов доступ к ресурсам на сумму почти $2 трлн.

Накануне ФРС продлила до конца марта 2021 года срок действия четырех кредитных программ, которые помогли стабилизировать рынок краткосрочного финансирования на пике пандемии COVID-19.

Как сообщалось, министр финансов США Стивен Мнучин заявил 19 ноября, что не станет продлевать срок действия пяти из девяти экстренных кредитных программ, реализуемых Федрезервом. Центробанку придется вернуть Минфину неиспользованные $455 млрд, которые Конгресс распределит на другие цели. Мнучин согласился на продление четырех программ, включая механизм поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP).

Мнучин также примет участие в слушаниях в банковском комитете Сената во вторник. В тексте заявления Мнучина, подготовленного к слушаниям, говорится, что $455 млрд, не использованные Федрезервом, смогут быть направлены Конгрессом на новый пакет мер поддержки экономики.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 0,61% - до $47,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,6% - до $45,07 за баррель.