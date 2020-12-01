Ралли на рынках акций сохранится вплоть до конца текущего года - Альфа-банк

Ралли на рынках акций сохранится вплоть до конца текущего года, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка Бориса Красноженова, Джона Волша и Дениса Дорофеева.

Как говорится в аналитическом материале, при поддержке мягкой политики центробанков, ожидаемых бюджетных стимулах и прогрессе в создании вакцины ожидается, что переход инвесторов в бумаги циклических секторов продолжит стимулировать рост рынков в будущем году.

Учитывая важность внешнеполитических и внешнеторговых отношений для нового президента США, инвесторы рассчитывают на то, что градус напряженности во внешнеторговых спорах снизится, отмечают эксперты банка. От этого должны выиграть экспортеры, особенно в российском сырьевом секторе. Ноябрьские PMI, которые будут опубликованы на текущей неделе, станут важным индикаторов состояния экономики в условиях еще продолжающегося распространения пандемии.

"В числе драйверов роста рынков этой недели мы хотим отметить итоги двухдневного заседания ОПЕК+ и выступление главы ФРС Д. Пауэлла перед Конгрессом на фоне слухов о том, что меры в области монетарной политики, которые будут объявлены на следующем заседании ФРС 15 декабря, должны компенсировать неспособность конгрессменов договориться о пакете стимулов", - пишут эксперты Альфа-банка.

Аналитики Альфа-банка ожидают, что рост российского рынка акций на текущей неделе продолжится; в лидерах роста, вероятно, будут бумаги ТМТ-сектора ("Яндекс") и горно-металлургических компаний ("Северсталь", "Новолипецкий металлургический комбинат", ГМК "Норильский никель", АК "АЛРОСА", "РУСАЛ"). Оферта Altus Capital, по их мнению, вызовет интерес к бумагам "Детского мира" и, возможно, к другим ритейлерам, включая X5 Retail.

"Учитывая возвращение рынков в режим risk-on отчасти на фоне надежд на возможную скорую вакцинацию и новостей из Вашингтона, мы ожидаем дальнейший рост бумаг банковского сектора (Сбербанк, Банк "Санкт-Петербург", "Московская биржа"). Динамика нефтегазовых компаний во многом будет зависеть от итогов заседания ОПЕК+, но мы подтверждаем наш позитивный взгляд на "НОВАТЭК" и "ЛУКОЙЛ", - указывают эксперты Альфа-банка.

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