Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1 во вторник - Sberbank CIB

Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1 во вторник на фоне вероятного продолжения ослабления доллара, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Российская валюта восстанавливается после резкого ослабления в понедельник в условиях высокой волатильности в конце месяца, хотя остается под давлением из-за снижения цен на нефть, отмечают в Sberbank CIB. Ноябрьские индексы PMI могут указать на быстрое восстановление мировой экономики, а в США призывают к продолжению стимулирования экономики. Во вторник ослабление доллара, вероятно, продолжится, что позволит рублю, по мнению экспертов Sberbank CIB, вернуться к отметке 76 руб./$1.

Инвесторов встревожил перенос заседания ОПЕК+ со вторника на четверг, и, по оценкам аналитиков Sberbank CIB, связанная с этим нервозность может привести к тому, что котировки Brent снизятся до менее $47,5/барр. и войдут в диапазон $46,9-47,2/барр., но дальнейшая коррекция будет ограничена уровнем $46,5/барр.

Минфин, вероятно, предложит для аукционов в среду краткосрочные ОФЗ-26234 (июль 2025), предполагают в Sberbank CIB. Если ведомство анонсирует размещение длинных выпусков, возможен более значительный рост доходности на вторичном рынке, отмечают аналитики. До этого при нейтральном внешнем фоне доходность ОФЗ может остаться в боковом тренде.

Также эксперты Sberbank CIB полагают, что российский рынок акций во вторник будет торговаться вблизи уровня закрытия понедельника, но возможно и дальнейшее снижение котировок вслед за нефтью.

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