Идея дня: производители компьютерных игр станут одними из бенефициаров предстоящих праздников - "ВТБ Мои Инвестиции"

Производители компьютерных игр станут одними из бенефициаров предстоящих праздников, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Это делает акции Electronic Arts - входит в наш ТОП-10 акций США - идеальным новогодним подарком для вашего портфеля. Особенно нам нравится большой выбор спортивных игр компании (футбол, хоккей, баскетбол, гонки), т.к. оставаясь дома в течение зимних месяцев, люди будут стремиться поддерживать чувство физической активности", - указывают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.