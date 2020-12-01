Индекс Мосбиржи, вероятно, продвинется к середине диапазона 3100-3150 пунктов - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продвинется во вторник к середине диапазона 3100-3150 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ввиду улучшения настроений на глобальных рынках ожидаем, что индекс Мосбиржи во вторник постарается отыграть потери, понесенные в понедельник, и продвинуться к середине диапазона 3100-3150 пунктов, который пока сохраняет свою актуальность", - пишет Локтюхов в комментарии банка.

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