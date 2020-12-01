Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи во вторник попытается отыграть потери ввиду улучшения внешнего фона

По мнению аналитиков, индекс Мосбиржи во вторник попытается отыграть потери понедельника ввиду улучшения внешнего фона и вполне может продвинуться к середине диапазона 3100-3150 пунктов.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3100-3115 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3090, 3080 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 п. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций в понедельник потерял чуть более процента на снижении американских индикаторов и нефти. Наибольшие потери понесли сильно перекупленные нефтяные бумаги. Во вторник утром внешний фон улучшился: подрастают американские фьючерсы. Правда, вновь идет вниз нефть, теряя около 0,7%, покупать акции нефтяных компаний по-прежнему опасно. Российский рынок акций утром вторника отыграет часть потерь на некотором улучшении внешнего фона".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Индекс Мосбиржи, вероятно, продвинется во вторник к середине диапазона 3100-3150 пунктов. Ввиду улучшения настроений на глобальных рынках ожидаем, что индекс Мосбиржи во вторник постарается отыграть потери, понесенные в понедельник, и продвинуться к середине диапазона 3100-3150 пунктов, который пока сохраняет свою актуальность".

BCS Express: "Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию во вторник с небольшого повышения относительного уровня закрытия понедельника. Снижение российского рынка в понедельник - это не наша внутренняя история. Падение обусловлено общей сменой настроений инвесторов на развивающихся площадках".