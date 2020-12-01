Ключевые события вторника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Норильский никель", Сбербанк, "Аэрофлот", макростатистика:

- "Норникель" и "Аэрофлот" представят отчётность, Сбербанк завершит двухдневное мероприятие для инвесторов;

- В ряде стран выйдут индексы PMI для производственной сферы, в еврозоне - данные по инфляции, в Германии - по безработице. Будет опубликован экономический прогноз для стран ОЭСР;

- Глава ФРС США Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин расскажут Конгрессу США об эффективности мер экономического стимулирования в условиях пандемии.