Возможно умеренное укрепление рубля к основным мировым валютам утром вторника - ПСБ

Возможно умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов во вторник, несмотря на утреннее снижение цен на нефть, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Как считает главный аналитик банка Богдан Зварич, пара доллар/рубль может уйти ниже 76,2 руб./$1 в начале торговой сессии. В дальнейшем, по его мнению, в случае ухудшения ситуации в ценах на нефть давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта отыграет утренние потери и перейдет к росту.

Эксперт ПСБ при этом отмечает, что перед открытием торгов во вторник на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон. Фактором давления выступит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,8%, отступив в район $47,5 за баррель. А умеренное укрепление валют развивающихся стран поддержит рубль.

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