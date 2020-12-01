Российский рынок акций утром вторника отыграет часть потерь - "Алор Брокер"

Российский рынок акций утром вторника отыграет часть потерь на некотором улучшении внешнего фона, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рынок акций в понедельник потерял чуть более процента на снижении американских индикаторов и нефти. Наибольшие потери понесли сильно перекупленные нефтяные бумаги. Во вторник утром внешний фон улучшился: подрастают американские фьючерсы. Правда, вновь идет вниз нефть, теряя около 0,7%, покупать акции нефтяных компаний по-прежнему опасно", - отмечает Антонов.

"Страны ОПЕК в понедельник рассматривали вопрос об уровне добычи в начале следующего года. Во вторник должна была состояться встреча ОПЕК+, но, по сообщениям СМИ, она перенесена на четверг. Это говорит о том, что внутри расширенного картеля есть разногласия по квотам на первый квартал. Естественно, что для нефти это является негативным фактором, - пишет эксперт "Алор Брокер". - Базовым вариантом сценария развития ситуации является сохранение нынешних квот на первый квартал 2021 г., а не увеличение добычи примерно на 1,9 млн баррелей, как это предусмотрено действующим соглашением. Если крупнейшие мировые нефтяные державы утвердят именно это решение, то нефть может краткосрочно "прыгнуть" в район $50 за баррель, но в дальнейшем с большой вероятностью стоит ждать коррекции по факту".

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