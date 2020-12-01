Рынок акций РФ может показать позитив на открытии торгов во вторник - "Финам"

Рынок акций РФ может показать позитив на открытии торгов во вторник, считает аналитик отдела анализа рынка акций "Финама" Алексей Коренев.

"Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в краткосрочном восходящем тренде, но заметно "убавил прыть", так что последние три сессии больше напоминали локальную коррекцию или, по крайней мере, консолидацию на достигнутых уровнях. Тем не менее, значение индекса все еще держится вблизи верхней линии Боллинджера, а индикатор MACD хотя и снизился почти до нуля, но пока пребывает в положительной области", - пишет он в комментарии.

Из значимой статистики вторника, способной оказать влияние на настроения на фондовых площадках, Коренев отмечает уже опубликованные данные по рынку труда в Японии (они в целом нейтральны), Индексу деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin, а также решение Банка Австралии по процентным ставкам (они остались на уровне 0,1%).

Россия и еще ряд ведущих экономик мира в течение вторника отчитаются по национальным индексам деловой активности в производственном секторе, обращает внимание аналитик. Германия опубликует статистику по рынку труда, а ЕС - по инфляционным показателям. В США состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Пройдет министерская встреча стран ОПЕК+.

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