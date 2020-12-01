Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги во вторник с небольшого повышения - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию во вторник с небольшого повышения относительного уровня закрытия понедельника, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Внешний фон, как отмечают эксперты, с утра вторника сложился смешанный. Американские индексы после закрытия дневной сессии в РФ в понедельник отыграли часть потерь. Азиатские площадки торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет на 1%, контракты по нефти Brent находятся в минусе на 0,6% (около уровня $47,7 за баррель).

Аналитики констатируют, что "растущий" ноябрь завершился фондовой сессией, когда прошло максимальное снижение за месяц. В понедельник индекс Мосбиржи потерял около процента на повышенных торговых оборотах. В акциях индекса наторговали на 184,5 млрд руб. - это пятая сессия по объему торгов за всю историю.

"В качестве причины подобной активности выделяем фактор MSCI. По итогам понедельника вступила в силу новая структура индекса MSCI Russia, что традиционно вызывает резкий всплеск оборотов на аукционе закрытия, - отмечают эксперты. - Несмотря на это снижение, в целом ноябрь для индекса Мосбиржи оказался крайне успешным - прирост составил 15,5%. Это лучший месячный результат с января 2015 года".

Также эксперты обращают внимание, что распродажа понедельника главным образом затронула наиболее ликвидные акции, что указывает на активность продаж со стороны крупных участников, включая нерезидентов. Индекс "голубых фишек" накануне просел на 1,26%, тогда как индекс акций компаний средней и малой капитализации прибавил 0,75%.

"Снижение российского рынка в понедельник - это не наша внутренняя история. Падение обусловлено общей сменой настроений инвесторов на развивающихся площадках. Индекс MSCI Emerging Markets накануне просел еще сильнее нашего долларового РТС", - пишут аналитики.

Среди корпоративных событий вторника эксперты BCS Express выделяют публикацию отчета "Аэрофлота" за III квартал по МСФО. Также ожидается проведение Дня инвестора (стратегии) в "Норильском никеле".

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