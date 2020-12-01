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01 декабря 2020 года 09:47

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику. По мнению инвесторов, основными драйверами недавнего роста рынка стали два фактора: разработка трех вакцин от COVID-19, давшая надежду на то, что экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, сойдут на нет в 2021 году, и ослабление политической неопределенности после президентских выборов в США.

Между тем давление на рынок может оказать риск роста числа заболеваний COVID-19 после Дня благодарения, отмечают аналитики. Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи. "Мы понимаем важность того, чтобы родственники собрались вместе. И это с чем приходится иметь дело, когда у нас, вероятно, будет увеличение количества случаев (коронавируса COVID-19 - ИФ) в то время, как наступают более холодные недели зимы и мы приближаемся к рождественскому сезону", - сказал он.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются во вторник после данных о китайском PMI, инвесторы в том числе ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Поддержку рынкам также оказывают надежды на то, что крупные фармкомпании в скором времени получат разрешение на распространение своих вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Японский индекс Nikkei 225 укрепился на 1,38%. Южнокорейский индекс Kospi укрепился на 1,7%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,08%. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,3%, гонконгский Hang Seng набрал 1,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за десять лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре достиг максимальной отметки более чем за три года - с сентября 2017 года, сообщило накануне Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Индикатор поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее.

В свою очередь цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря. Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций. Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $47,51 за баррель, что на 0,77% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,8% - до $47,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $44,99 за баррель, что также на 0,77% ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на 0,4% - до $45,34 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 1,9 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил чуть более 6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,256 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 ноября вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (28-30 ноября) 0,09%, поднявшись до 715,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,63%), "ГТЛК-001Р-16" (+0,37%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-08" (-0,33%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,27%) и "Газпром БО-22" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил почти 30,09% инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-376R на сумму почти 601,85 млн рублей, 25,86% серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-375R на 517,13 млн рублей, 8,28% выпуска ИОС_SLVR_18M_001P_372R на 82,76 млн рублей, 9,56% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-371R на 95,56 млн рублей. Срок обращения выпусков ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-376R и ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-375R - 5 лет. Выпуск ИОС_SLVR_18M_001P_372R гасится в мае 2022 года, выпуск ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-371R - в декабре 2023 года. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) полностью разместили выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-05 объемом 33 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Премия для расчета 2-20-го купонов была установлена в размере 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет, начиная с 21-го купона) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. Размещение облигаций произошло 30 ноября по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) увеличила объем размещения выпуска облигаций серии 001Р-17 с 10 млрд до 14 млрд рублей, объем выпуска серии 001Р-16 остался на уровне 5 млрд рублей. При этом компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-16 на уровне 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 - на уровне 6,75% годовых. Сбор заявок на 10-летние выпуски прошел 30 ноября. Ориентиру ставки 1-го купона выпуска серии 001Р-16 соответствует доходность к оферте через 2,25 года на уровне 6,24% годовых, серии 001Р-17 - к оферте через 4,5 года на уровне 6,86% годовых. По выпуску 001Р-16 будут выплачиваться квартальные купоны, по займу 001Р-17 - полугодовые купоны. Техразмещение выпусков предварительно запланировано на 7 декабря.

АО "Роснано" 3 декабря планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-002Р-05 объемом до 6,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии не более 200 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации. Техразмещение запланировано на 15 декабря. "Роснано" начало премаркетинг данного выпуска в ноябре, однако сдвинуло сроки сбора книги на декабрь. В феврале совет директоров "Роснано" утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 млрд рублей до 70 млрд рублей. В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций компании общим объемом 31,4 млрд рублей и пять выпусков биржевых облигаций на 34,7 млрд рублей.

ООО "Концессии водоснабжения" (Волгоград) допустило техдефолт, не исполнив обязательство по выплате 5-го купонного дохода, а также погашению части номинальной стоимости облигаций 1-й серии на общую сумму 235,620 млн рублей. Размер невыплаты по купону составил 120,240 млн рублей, погашение части номинальной стоимости не исполнено на сумму 115,380 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". Облигации 1-й серии на 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2015 года. Срок обращения бумаг - 15 лет. По облигациям выплачиваются годовые купоны. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки 2-15-го купонов определяются перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Ставка 5-го купона - 9,5% годовых, 6-го купона - 7,25% годовых. Бонды имеют амортизационную структуру погашения - по 7,692% от номинала будет погашаться в дату выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату выплаты 15-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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