Dow продемонстрировал лучший ноябрьский подъем с 1928 года

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику.

По мнению инвесторов, основными драйверами недавнего роста рынка стали два фактора: разработка трех вакцин от COVID-19, давшая надежду на то, что экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, сойдут на нет в 2021 году, и ослабление политической неопределенности после президентских выборов в США.

Перспектива появления вакцин "означает некий свет в конце тоннеля для инвесторов", сказал эксперт Royal London Asset Management Тревор Гритэм, которого цитирует Dow Jones.

Между тем давление на рынок может оказать риск роста числа заболеваний COVID-19 после Дня благодарения, отмечают аналитики.

Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

"Мы понимаем важность того, чтобы родственники собрались вместе. И это с чем приходится иметь дело, когда у нас, вероятно, будет увеличение количества случаев (коронавируса COVID-19 - ИФ) в то время, как наступают более холодные недели зимы и мы приближаемся к рождественскому сезону", - сказал он.

Американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в понедельник опубликовала итоговые данные заключительного этапа испытаний вакцины и сообщила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Акции Moderna по итогам торгов взлетели на 20,24%.

Тем временем цена бумаг Nikola Corp. упала на 26,92%. Американский автопроизводитель General Motors Co. (SPB: GM) (GM) будет поставлять производителю электрогрузовиков топливные элементы, но не получит долю в стартапе в рамках нового, урезанного соглашения о партнерстве, о котором было объявлено в понедельник. Как сообщается в пресс-релизах компаний, Nikola также откажется от планов создания пикапа Nikola Badger, которые были частью предыдущей сделки с GM, представленной в сентябре.

Бумаги GM потеряли в цене 2,71%.

Акции S&P Global Inc. подорожали на 3%, бумаги IHS Markit (SPB: INFO) Ltd. - на 7,4%. Компании заключили соглашение о слиянии, в рамках которого IHS оценена в $44 млрд с учетом долга, составляющего $4,8 млрд.

Давление на индекс Dow Jones оказали акции Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) и Chevron Corp. (SPB: CVX), которые опустились на 0,7% и 4,5% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 271,73 пункта (0,91%) и составил 29638,64 пункта. В то же время по итогам минувшего месяца индикатор вырос на 11,84%, что стало максимальным подъемом с января 1987 года. Ноябрь текущего года был для индекса лучшим с точки зрения роста в процентном выражении с 1928 года.

Standard & Poor's 500 снизился на 16,72 пункта (0,46%) - до 3621,63 пункта. Индикатор также показал рекордный месячный рост с апреля - на 10,75%. Для индекса это стал лучший рост за ноябрь с 1928 года.

Nasdaq Composite потерял 7,11 пункта (0,06%) и составил 12198,74 пункта. По итогам месяца индекс укрепился на 11,8% - максимально с апреля. Это самый существенный рост в ноябре с 2001 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются во вторник после данных о китайском PMI, инвесторы в том числе ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, сообщает MarketWatch.

Поддержку рынкам также оказывают надежды на то, что крупные фармкомпании в скором времени получат разрешение на распространение своих вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса.

"Информация, собранная для получения разрешения на экстренное использование препарата mRNA-1273, поступила в FDA ", - сообщила компания в своем Twitter.

Ожидается, что рассмотрение запроса займет не менее нескольких недель.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech 20 ноября подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о 95% эффективности препарата.

Японский индекс Nikkei 225 укрепился на 1,38%.

Уровень безработицы в Японии вырос до 3,1% в октябре после 3% месяцем ранее и по сравнению с 2,4% за аналогичный период годом ранее. Показатель совпал с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics, и стал максимальным с мая 2017 года.

В число лидеров роста среди компонентов индекса входят акции NTN Corp., которые прибавили 7,8%, Toppan Printing Co. Ltd. - 6,8% и Sumco Corp. - 6,5%.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 2%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,3%, гонконгский Hang Seng набрал 1,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за десять лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже семь месяцев подряд.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре достиг максимальной отметки более чем за три года - с сентября 2017 года, сообщило накануне Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Индикатор поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее.

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. растут на 1,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3%. В то же время цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) снижается на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi укрепился на 1,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - повысилась на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,08%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,3% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК во вторник составляет $47,54 за баррель, что на $0,34 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,37 (0,8%) - до $47,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45 за баррель, что на $0,34 (0,75%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,19 (0,4%) - до $45,34 за баррель.

"ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

"Несмотря на сигналы глубоких противоречий в ОПЕК+, тот факт, что они взяли два дополнительных дня на переговоры, можно считать позитивным сигналом", - цитирует Дхара агентство Bloomberg.