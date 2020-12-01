.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow продемонстрировал лучший ноябрьский подъем с 1928 года
.
ГЛАВНОЕ
Падение российской экономики в октябре ускорилось до 4,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития оценивает падение ВВП РФ в октябре в 4,7% после снижения на 3% в сентябре. Основной вклад в усиление спада внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство
 
Доходы россиян выросли в 61-м регионе
В июле-сентябре 2020 года по сравнению со 2-м "карантинным" кварталом номинальные доходы россиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишут...
 
ЦБ изменит механизм лицензирования финансовых институтов
Банк России начал работу над концепцией полного изменения механизма лицензирования финансовых институтов, сообщили "Коммерсанту" источники в финансовых группах. Предполагается, что реформа коснется банков, профучастников рынка ценных бумаг, НПФ,...
 
Что нового готовит декабрь
Законы, вступающие в силу в декабре, касаются срока обмена паспортов, цифровой революции в нотариате, завершения моратория на аресты имущества, пишет "Российская газета" в обзоре о новшествах, вступающих в силу с декабря. Месяц на обмен...
 
01 декабря 2020 года 09:27

Dow продемонстрировал лучший ноябрьский подъем с 1928 года

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются во вторник. Цены на нефть снижаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику.

По мнению инвесторов, основными драйверами недавнего роста рынка стали два фактора: разработка трех вакцин от COVID-19, давшая надежду на то, что экономические потрясения, вызванные пандемией коронавируса, сойдут на нет в 2021 году, и ослабление политической неопределенности после президентских выборов в США.

Перспектива появления вакцин "означает некий свет в конце тоннеля для инвесторов", сказал эксперт Royal London Asset Management Тревор Гритэм, которого цитирует Dow Jones.

Между тем давление на рынок может оказать риск роста числа заболеваний COVID-19 после Дня благодарения, отмечают аналитики.

Эпидемиологическая обстановка в США после Дня благодарения, в связи с которым многие американцы совершают поездки по стране, скорее всего, обострится еще сильнее, заявил телеканалу ABC главный американский инфекционист Энтони Фаучи.

"Мы понимаем важность того, чтобы родственники собрались вместе. И это с чем приходится иметь дело, когда у нас, вероятно, будет увеличение количества случаев (коронавируса COVID-19 - ИФ) в то время, как наступают более холодные недели зимы и мы приближаемся к рождественскому сезону", - сказал он.

Американская компания Moderna Inc. (SPB: MRNA) в понедельник опубликовала итоговые данные заключительного этапа испытаний вакцины и сообщила, что направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Акции Moderna по итогам торгов взлетели на 20,24%.

Тем временем цена бумаг Nikola Corp. упала на 26,92%. Американский автопроизводитель General Motors Co. (SPB: GM) (GM) будет поставлять производителю электрогрузовиков топливные элементы, но не получит долю в стартапе в рамках нового, урезанного соглашения о партнерстве, о котором было объявлено в понедельник. Как сообщается в пресс-релизах компаний, Nikola также откажется от планов создания пикапа Nikola Badger, которые были частью предыдущей сделки с GM, представленной в сентябре.

Бумаги GM потеряли в цене 2,71%.

Акции S&P Global Inc. подорожали на 3%, бумаги IHS Markit (SPB: INFO) Ltd. - на 7,4%. Компании заключили соглашение о слиянии, в рамках которого IHS оценена в $44 млрд с учетом долга, составляющего $4,8 млрд.

Давление на индекс Dow Jones оказали акции Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) и Chevron Corp. (SPB: CVX), которые опустились на 0,7% и 4,5% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 271,73 пункта (0,91%) и составил 29638,64 пункта. В то же время по итогам минувшего месяца индикатор вырос на 11,84%, что стало максимальным подъемом с января 1987 года. Ноябрь текущего года был для индекса лучшим с точки зрения роста в процентном выражении с 1928 года.

Standard & Poor's 500 снизился на 16,72 пункта (0,46%) - до 3621,63 пункта. Индикатор также показал рекордный месячный рост с апреля - на 10,75%. Для индекса это стал лучший рост за ноябрь с 1928 года.

Nasdaq Composite потерял 7,11 пункта (0,06%) и составил 12198,74 пункта. По итогам месяца индекс укрепился на 11,8% - максимально с апреля. Это самый существенный рост в ноябре с 2001 года.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются во вторник после данных о китайском PMI, инвесторы в том числе ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, сообщает MarketWatch.

Поддержку рынкам также оказывают надежды на то, что крупные фармкомпании в скором времени получат разрешение на распространение своих вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Американская компания Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса.

"Информация, собранная для получения разрешения на экстренное использование препарата mRNA-1273, поступила в FDA ", - сообщила компания в своем Twitter.

Ожидается, что рассмотрение запроса займет не менее нескольких недель.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech 20 ноября подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о 95% эффективности препарата.

Японский индекс Nikkei 225 укрепился на 1,38%.

Уровень безработицы в Японии вырос до 3,1% в октябре после 3% месяцем ранее и по сравнению с 2,4% за аналогичный период годом ранее. Показатель совпал с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics, и стал максимальным с мая 2017 года.

В число лидеров роста среди компонентов индекса входят акции NTN Corp., которые прибавили 7,8%, Toppan Printing Co. Ltd. - 6,8% и Sumco Corp. - 6,5%.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 2%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,3%, гонконгский Hang Seng набрал 1,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в ноябре вырос до максимума за десять лет на фоне продолжающего набирать силу восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Индикатор увеличился до 54,9 пункта - самого высокого значения с ноября 2010 года - по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 53,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже семь месяцев подряд.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре достиг максимальной отметки более чем за три года - с сентября 2017 года, сообщило накануне Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Индикатор поднялся до 52,1 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее.

Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. растут на 1,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3%. В то же время цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) снижается на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi укрепился на 1,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - повысилась на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,08%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,3% и 1,5% соответственно.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Накануне министры стран ОПЕК достигли консенсуса о необходимости продления текущих ограничений по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

Некоторые страны считают, что спрос на нефть является слишком слабым для того, чтобы можно было снимать действующие ограничения на добычу, в то время как другие хотят наращивать производство, пользуясь подъемом цен, последовавшим за новостями о прорыве в разработке вакцин от COVID-19.

В ноябре Brent подорожала на 27%, WTI - на 26,7%.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК во вторник составляет $47,54 за баррель, что на $0,34 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,37 (0,8%) - до $47,55 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $45 за баррель, что на $0,34 (0,75%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,19 (0,4%) - до $45,34 за баррель.

"ОПЕК+ в тупике, поскольку европейские и американские индикаторы показывают, что спрос на нефть остается слабым, в то время как ситуация в Азии лучше", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

"Несмотря на сигналы глубоких противоречий в ОПЕК+, тот факт, что они взяли два дополнительных дня на переговоры, можно считать позитивным сигналом", - цитирует Дхара агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 декабря 2020 года 14:05
ITI Capital рекомендует увеличить вложения в акции международных нефтегазовых компаний
Аналитики ITI Capital рекомендуют увеличить вложения в акции международных нефтегазовых компаний, говорится в комментарии инвесткомпании. "Наша идея на прошлой неделе заключалась в том, чтобы отыграть ротацию через акции американских нефтегазовых компаний, как наиболее недооцененных с точки зрения...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 13:31
Оптимизм на мировых рынках сохранится в конце года и окажет поддержку рублю - Совкомбанк
Оптимизм на мировых рынках сохранится в конце года и окажет поддержку рублю, который в декабре будет торговаться в диапазоне 74-77 к доллару и 89-92 к евро, говорится в комментарии главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова. Накануне рубль ослаб к евро и доллару из-за ситуации на мировых...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 12:59
Лучше рынка на этой неделе могут выглядеть акции Северстали - "Русс-Инвест"
Лучше рынка на этой неделе могут выглядеть акции "Северстали", которые в пятницу будут последний день торговаться с промежуточными дивидендами, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Российский фондовый рынок движется в фарватере мировых трендов,...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 12:40
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи от уровня 133 руб
BCS Express 1 декабря 2020 года закрыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" от уровня 133 руб. с целью 155 руб. на срок до 6 месяцев", открытую 2 ноября 2020 года, в связи с достижением целевых ориентиров. Доходность по идее за месяц составила 16,5%. "Долгосрочный взгляд на акции...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:55
Тенденция увеличения доли акций с длинным временным горизонтом в портфелях может сохраниться - МКБ
Тенденция увеличения доли акций в портфелях инвесторов с длинным временным горизонтом может сохраниться, говорится в комментарии управляющего активами МКБ Инвестиции Михаила Поддубского. Эксперт отмечает, что при отсутствии роста ключевой ставки ЦБ логично ожидать сохранения ставок по депозитам и...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:50
Рубль в декабре, скорее всего, сможет удержаться на текущих уровнях - Росбанк
Рубль в декабре, скорее всего, сможет удержаться на текущих уровнях при относительно нейтральном внешнем фоне, говорится в комментарии Росбанка. "Для рубля картина не выглядит однозначной, хотя налоговый период остался позади. В четверг Минфин озвучит свои планы по продаже иностранной валюты в...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:34
Рынок акций РФ утром растет вслед за миром, лидирует ММК
Москва. 1 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник растет вслед за внешними фондовыми индикаторами благодаря оптимистичной статистике из Китая, индекс Мосбиржи поднялся к 3125 пунктам; лидируют в росте акции "Магнитогорского металлургического комбината", несмотря на их исключение из индекса MSCI Russia с 1 декабря.    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:26
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: продавать акции Татнефти не ниже 490 руб
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: продажа акций "Татнефти" не ниже 490 руб. с целью 450 руб. и стоп-лоссом 530 руб., отмечается в комментарии инвестбанка. "После 30%-го ралли нефтяных цен вероятно развитие коррекционного снижения. Считаем, что оптимизм по поводу вакцин чрезмерен....    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 11:06
Ралли на рынках акций сохранится вплоть до конца текущего года - Альфа-банк
Ралли на рынках акций сохранится вплоть до конца текущего года, сообщается в обзоре аналитиков Альфа-банка Бориса Красноженова, Джона Волша и Дениса Дорофеева. Как говорится в аналитическом материале, при поддержке мягкой политики центробанков, ожидаемых бюджетных стимулах и прогрессе в создании...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 10:55
Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивным сигналам с внешних рынков
Москва. 1 декабря. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков.    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 10:20
Рубль может вернуться к отметке 76 руб./$1 во вторник - Sberbank CIB
бль может вернуться к отметке 76 руб./$1 во вторник на фоне вероятного продолжения ослабления доллара, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Российская валюта восстанавливается после резкого ослабления в понедельник в условиях высокой волатильности в конце месяца, хотя остается под...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 10:16
Идея дня: производители компьютерных игр станут одними из бенефициаров предстоящих праздников - "ВТБ Мои Инвестиции"
Производители компьютерных игр станут одними из бенефициаров предстоящих праздников, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Это делает акции Electronic Arts - входит в наш ТОП-10 акций США - идеальным новогодним подарком для вашего портфеля. Особенно нам нравится большой выбор спортивных игр...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 10:02
Шансов на закрепление рубля под отметкой 76 руб./$1 практически нет - "Алор Брокер"
Рубль может немного подрасти во вторник утром, но шансов на закрепление под отметкой 76 руб./$1 практически нет, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Рубль в первые часы торгов во вторник вполне может предпринять очередную попытку подрасти, но шансов на закрепление пары доллар/рубль под...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 09:55
Индекс Мосбиржи, вероятно, продвинется к середине диапазона 3100-3150 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, продвинется во вторник к середине диапазона 3100-3150 пунктов, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ввиду улучшения настроений на глобальных рынках ожидаем, что индекс Мосбиржи во вторник постарается отыграть потери, понесенные в понедельник, и...    читать дальше
.
01 декабря 2020 года 09:50
Фондовый рынок откроет торги во вторник нейтрально - "Атон"
ечественный фондовый рынок откроет торговую сессию во вторник на нейтральной территории, считают аналитики "Атона". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.