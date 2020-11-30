Цены на алюминий оторваны от фундаментально обоснованных уровней, вероятно их снижение в дальнейшем - Julius Baer

Цены на алюминий оторваны от фундаментально обоснованных уровней, вероятно их снижение в дальнейшем, отмечается в комментарии Julius Baer.

"Промышленные металлы в этом году оказались под влиянием крупномасштабного стимулирования экономики Китая, ее быстрого восстановления после коронакризиса и общего экономического оптимизма. Это подняло спрос на металлы до новых рекордных уровней и усилило "бычьи" настроения среди краткосрочных трейдеров на фьючерсных рынках. Такие колебания настроений усиливают движения рынка, смещая цены с фундаментально обоснованных уровней", - указывает эксперт банка Карстен Менке.

Среди промышленных металлов, на взгляд Менке, это в основном касается алюминия, рынка, который, как правило, не сталкивается с ограничениями предложения. С весны цены на алюминий в Китае росли быстрее, чем мировые, поскольку другие страны продолжали бороться с коронакризисом. Как следствие, китайские котировки начали торговаться с премией по сравнению с международными, что с начала лета превратило страну из крупнейшего в мире нетто-экспортера алюминия в малого нетто-импортера.

"Международные запасы алюминия начали расти, что стало причиной снижения спроса за пределами Китая в связи с кризисом, - пишет аналитик Julius Baer. - Мы считаем, что такие рыночные условия не могут быть устойчивыми, и факторы, их вызывающие, скорее всего, изменятся. Динамика спроса в Китае должна смягчиться, в то время как спрос за пределами страны должен укрепиться. В итоге, нормальная структура рынка алюминия, когда Китай поставляет в другие страны излишки своей продукции, будет восстановлена".

Кроме того, сегодняшние повышенные уровни цен побуждают производителей как в Китае, так и в других странах, возобновлять работу закрытых мощностей, способствуя смягчению рыночного баланса. По мнению Менке, об этом свидетельствует то, что производство в Китае, где цены росли быстрее в течение последних нескольких месяцев, уже растет более чем на 7% в год. Хотя спрос должен оставаться стабильным, эксперт банка считает, что это более чем учтено в текущих уровнях цен.

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