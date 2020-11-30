Продолжение "медвежьего" тренда в долларе будет решаться на основе общемировых настроений - Saxo Bank

Доллар США в ряде пар подошел к последним уровням поддержки, и продолжение "медвежьего" тренда будет решаться на основе общемировых настроений, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Валютные рынки в данное время слишком уж спокойны, но в последние дни направленное снижение доллара США наконец продолжилось и достигло ключевых уровней, от которых зависит, настоящий ли это тренд. Поэтому мы следим за отметкой 1,2000 в паре EUR/USD и 0,7400 в AUD/USD", - отмечает главный валютный стратег банка Джон Харди.

Что касается EUR/USD, то вышедший в понедельник предварительный ИПЦ Германии за ноябрь, по мнению эксперта, может лишний раз напомнить об одном из основных аргументов за снижение доллара - угрозе ухода реальных доходностей в США глубже в минус, чем в других странах. Титульное значение ожидается на уровне -0,2% г/г, а за последние месяцы инфляция в Германии уже три раза оказывалась ниже нуля - такого не было даже в 2009 году. Стоит сравнить с США, где ИПЦ в этот же период отскочил заметно выше 1%.

Также Харди указывает, что на этой неделе ожидается много макроэкономических данных, в том числе общемировые ноябрьские индексы деловой активности PMI в промышленности и услугах (во вторник и в четверг соответственно), а также по США.

"Наблюдаем и ждем. Наиболее интересным аргументом против ослабления USD могли бы стать сильные экономические данные, которые вызывают рост доходности американских облигаций. Снижение же доходностей или удержание их в канале при высоких рисковых настроениях обеспечат "медведям" спокойствие", - указывает валютный стратег.

При этом хорошие предварительные данные по США по сравнению с Европой не смогли заметно ограничить рост EUR/USD, подчеркивает эксперт Saxo Bank. "Посмотрим, каким будет техническое поведение этой пары в случае закрытия выше 1,2000. Не так уж плохо, что многие спекулянты потеряли терпение относительно американских фьючерсов: на этом рынке позиционирование по-прежнему сильно смещено в сторону лонгов, но уже на треть меньше, чем на максимуме в конце августа. Председатель США Пауэлл выйдет, вероятно, протягивать руку за фискальным стимулированием - перед сенатским комитетом завтра и в Палате представителей в среду", - отмечает Харди.

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